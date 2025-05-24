「反廢死」公投遭駁回！　朱立倫轟：中選會真的是民主殺手

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院日前通過藍白黨團提出的「反廢死」及「重啟核三」公投，中選會23日晚間決議，否決「反廢死」公投，認為不符合「公民投票法」規定。對此，國民黨主席朱立倫開轟，中選會真的是民主的殺手，連人民要表達反對廢死，都要被沒收。

針對立法院交由中選會辦理之2項公民投票案進行討論，中選會昨開會決議，「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公投案，非屬公民投票法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」，不符合公投法第15條第2項規定，「礙難辦理公民投票」。

朱立倫直言，中選會真的是民主的殺手，民進黨希望他們的民主就是民進黨做主，由民進黨來決定大家人民有沒有公投的權利，有沒有表達意見的權利，連人民要表達反對廢死，都要被沒收。

朱立倫說，相信民進黨就是希望透過他們的掌控，包括中選會、憲法法庭等來掌控他們所要做的一切事情。

至於中選會放行核三公投，朱立倫則說，非核家園是民進黨他的一個創黨理念，他們只是想呼攏國際以及美國人，因為現在國際上都認為核電是必要的，而且是牽涉到國家安全，所以民進黨為了要糊弄大家，而公投的結果也不會影響民進黨的決策，就像立法院已經通過延役了，但延了20年，他一樣照樣把所有的核電廠都關掉，這就是民進黨的意識形態，民進黨的三大中心思想台獨、廢死、非核，他們每一項都在貫徹。

