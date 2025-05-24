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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白2公投「1勝1負」　綠黨團：反對重啟核三公投但尊重中選會決定

▲▼吳思瑤 聯訪 批評秘書長周萬來是周亂來 周不來。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會日前通過兩項公投提案，分別為反對廢除死刑以及主張讓核三廠延續運轉，中選會昨召開會議決定，反廢死案因不屬於《公投法》所規範，因此無法進入公投程序；至於核三延役案，預計將於今年8月23日投票。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）受訪時表示，藍白所提兩大公投案一勝一負，反廢死公投早就被專業界、學術界打臉，並不符合公投法授權命題條件，而民進黨團反對核三重啟公投，「但中選會既然做出決定，我們就尊重，沒有人可以將政治黑手伸入機關行使職權，請尊重中選會而非抹黑、鬥臭」。

中選會召開會議決定，認為反廢死案不屬於《公投法》所規範的「重大政策創制或複決」，因此無法進入公投程序。對此，國民黨團書記長王鴻薇痛批，中選會主委李進勇打臉賴清德總統嗎？賴總統說重大公共政策應用更大的民主決定，而公投就是更大的民主，中選會無權沒收。

吳思瑤表示，中選會做出決定，藍白所提兩大公投案一勝一負，反廢死公投未通過核可、重啟核三公投可以舉行，民進黨團尊重，不意外的是在野黨又開始聯手鬥臭中選會，不合你意就開始貼上政治標籤、抹成綠營側翼，藍白到底要有多巨嬰？

吳思瑤指出，反廢死公投早就被專業界、學術界打臉，並不符合公投法授權命題條件，尤其台灣目前沒有廢死，反廢死公投就是詐騙行為，只是想拿公投救罷免，把憲法珍貴公投權利拿來政治操作。

吳思瑤也坦言，對核三延役公投表示遺憾，核能延役、重啟要有社會共識、確保核能安全、核廢處置要有地方，三個前提無法具足，民眾黨團卻推出公投案，要將最終責任推給公民承擔，這是完全不負責任作法。

吳思瑤強調，民進黨團反對核三重啟公投，「但中選會既然做出決定，我們就尊重，沒有人可以將政治黑手伸入機關行使職權，請尊重中選會而非抹黑、鬥臭」。

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