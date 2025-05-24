中選會否決「反廢死公投」藍營跳腳　綠委：如何公投不存在的東西？

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前通過兩項公投提案，分別為反對廢除死刑以及主張讓核三廠延續運轉，中選會昨召開會議決定，反廢死案因不屬於《公投法》所規範，因此無法進入公投程序；至於核三延役案，預計將於今年8月23日辦理投票，引起國民黨連連砲轟，對此，綠委林俊憲23日表示，像反廢死公投如此沒水準的提案，提出前就知道不會通過，公投是針對重大政策改變，但這根本沒有的東西，要提案對不存在的東西公投，根本亂來。

中選會召開會議決定，認為反廢死案不屬於《公投法》所規範的「重大政策創制或複決」，因此無法進入公投程序。對此，國民黨團書記長王鴻薇痛批，中選會主委李進勇打臉賴清德總統嗎？賴總統說重大公共政策應用更大的民主決定，而公投就是更大的民主，中選會無權沒收。

對於兩項公投提案，林俊憲表示，核三重啟公投也是藍白兩黨聯手要應付大罷免，核三現在停止運轉，光是停止運轉計畫書審查、整個程序走完要好幾年，核二已經停止運轉兩年多，停止運轉計劃書到現在還沒審查通過，核三重啟要先完成停止程序，這不知道要多少年，重啟又要經過完全徹底檢查，這又要許多年。

林俊憲指出，藍白說要重啟核電改變缺電，這都要騙選民、就算要重啟也要N年後，台灣目前並沒有這樣的重啟計畫，要從頭來，當中程序繁瑣、確保安全，恐怕至少要五、六年，這畢竟是一個政策，基本上就是對著空氣揮拳的公投。

林俊憲直言，國民黨害怕大罷免絞盡腦汁，問題是若仔細了解這些公投，反而更證明為何要罷免，像反廢死公投如此沒水準的提案，提出前就知道不會通過，還硬要提出，台灣現在還有死刑、政府也沒有要廢除，公投是針對重大政策改變，但這根本沒有的東西，要提案對不存在的東西公投，根本亂來。