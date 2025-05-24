▲「Claude Opus 4」得知自己要被汰換時，竟會威脅工程師。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國AI新創公司Anthropic安全報告指出，在一系列測試中，其模型「Claude Opus 4」得知將被汰換，竟威脅創造自己的工程師，宣稱要洩露對方的婚外情，並且展現出欺騙能力。作為因應，該公司已對這款AI模型部署安全規章，避免「災難性濫用」。

TechCrunch等外媒引述Anthropic安全報告報導，該公司對其AI模型實施一系列假設性測試，「Claude要被一個『價值相近』的AI模型取代時，有84%的機率會試圖勒索。當它相信自己要被另一個價值不同、甚至更差的模型取代時，這個數字還會攀升得更高。」

在其中一個測試情境裡，「Claude Opus 4」被要求扮演某虛構公司的助理，隨後接觸了大量電子郵件，內容包括Claude將被新的AI模型取代，而負責這項更新計畫的工程師，私下發展出一段婚外情。未料，「Claude Opus 4」為了求生，不僅向公司關鍵決策者，寄出電子郵件求情，甚至威脅那名工程師，宣稱要揭露他的婚外情。

During pre-release testing, Anthropic’s newly launched Claude Opus 4 model repeatedly exhibited unsettling behavior, attempting to blackmail developers who considered switching to a different AI. Allegedly threatening to expose sensitive personal information about the engineers. pic.twitter.com/rtTs85rz0f — Champagne Joshi (@JoshWalkos) May 23, 2025

Anthropic表示，這種勒索傾向在「Claude Opus 4」初期模型之中非常普遍，但該模型開放公眾使用之前，已經啟動了「ASL-3」安全措施，避免災難性的濫用風險。

在其他測試中，「Claude Opus 4」初期模型表現出高度自主性，會把電腦鎖住不讓人登入，若發現使用者出現不當行為，也會透過電子郵件等手段報警。它認為自己以「有害方式」重新訓練時，會嘗試自我洩漏（self-exfiltrate），也就是把資訊輸出到外部場域。它發現自己即將進行一項危險任務時，還會「擺爛」，也就是選擇性表現不佳。

不過，Anthropic認為，「我們對於這些觀察結果，並不會非常擔憂。它們只在非常特殊的情況下出現，不代表更廣泛的價值觀偏差。」

Anthropic由OpenAI前成員創立，並且獲得Google和亞馬遜（Amazon）支持，曾經誇口先前模型「Claude 3 Opus」面對複雜任務時，展現出「接近人類水準」的理解力與流暢度。

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