川普：我們已定好歐盟協議　50%關稅6月1日生效

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國與歐洲聯盟（EU）間的貿易談判進展停滯，並提議對歐盟輸美商品全面加徵50%關稅，自2025年6月1日起生效。他強調，若企業選擇在美國設廠，則可免除關稅。

川普下午於白宮簽署擴增核能生產的行政命令後，面對媒體提問時進一步表態。他直言：「我們已定好協議了，就是50%（關稅）。」他重申，若廠商在美國設廠，將不需繳納任何關稅，並表示在建廠期間可提供緩衝措施。

川普指出，美國對歐盟存在巨大的貿易逆差，並批評歐洲汽車大量出口至美國，但美國汽車卻難以進入歐盟市場。他認為此情況不公平，並強調新措施將如期在6月1日執行。

除了對歐盟的貿易政策，川普也提及美國近期與其他國家的貿易進展。他表示，美國與英國已完成一項「很棒的協議」，並稱與中國的貿易談判也取得成果。根據美英雙方8日宣布的協議，英國將放寬市場准入限制，允許更多美國商品如牛肉、乙醇進口，同時降低非關稅壁壘；英國汽車輸美的配額則限制為每年10萬輛，適用10%的對等稅率。然而，美國仍保留對英國商品課徵10%關稅。

至於美中貿易方面，雙方日前於瑞士進行會談後達成共識，決定大幅調降彼此商品的關稅。美國將對中國商品的關稅從145%降至30%，中國則將對美國商品的關稅從125%降至10%。雙方也計畫建立長期對話機制，以穩定經貿關係。