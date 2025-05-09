川普鬆口考慮調降中國關稅　若達成1條件

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美中關稅戰進入緊張階段之際，雙方官員預計於週末在瑞士舉行會談。美國總統川普（Donald Trump）今日於白宮記者會上表示，中國非常希望達成協議，他相信此次會談將具備實質內容，並不排除調降對中國的關稅。

川普在記者會中重申，美國目前對中國商品施加145%的關稅稅率，並強調「不可能再更高了」。他透露，若會談順利，將考慮降低稅率，「我們要看看情況發展」，並補充道，「我們知道它會降下來」。

美中關稅戰始於川普4月初宣布對部分國家徵收11%至50%不等的對等關稅，雖原定於同月9日生效，但後來暫緩實施90天，僅對非中國商品徵收10%的基準關稅。而針對中國商品的關稅則不僅未減，還持續升高，最終累積至145%，部分商品稅率甚至達245%。中國則反擊對美國商品課徵125%的報復性關稅。

川普在記者會上表示，關稅政策是美國用以爭取自身利益的重要工具，並且重申他與中國國家主席習近平的關係良好。他坦言，雙方的互動因COVID-19疫情受到影響，但他仍期待與中國保持友好合作。

此外，川普被問及是否會請求中國協助緩解俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢時，他回應道，「我想會的，我認為這是自然而然的事」。俄烏戰爭已持續超過三年，川普上任後雖推動停火，但和平協議進展仍顯緩慢。

美中週末會談的結果備受外界關注，若能成功促成協議，或將為全球貿易局勢帶來轉機。