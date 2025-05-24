川普祭50%關稅　歐盟發警告：隨時準備捍衛利益

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普突然宣布將對歐盟產品徵收50%關稅，引發國際貿易緊張局勢。歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在與美國官員通話後，於社群媒體發文表態，強調歐盟仍致力於與美國達成互利協議，但也警告「隨時準備捍衛自身利益」。

目前歐盟與美國的貿易談判進展緩慢，相較於英國和中國已與美方達成關稅協議，歐盟的溝通顯得格外艱難。就在塞夫柯維奇準備再次赴華府與美方談判前，川普拋出徵收50%關稅的消息，令歐盟措手不及。

塞夫柯維奇隨後與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行通話，並在社群平台X上發表歐盟的首度回應。他表示，歐盟正全力投入談判，希望能達成對雙方有利的協議。他強調：「歐盟與美國的貿易關係具有無可比擬的重要性，應以相互尊重為基礎，而非威脅手段。」

塞夫柯維奇近期已三度前往華府溝通，歐盟方面也提出多項方案，包括調降美國汽車進口關稅、雙方關稅互降至零，以及擴大採購美國天然氣、大豆等商品，以縮小雙方貿易逆差。然而，川普在宣布新關稅後，卻在白宮明確表示「不尋求與歐盟達成協議」，進一步加劇雙方僵局。

歐盟早前已表明立場，優先透過談判化解爭端，但也做好反制準備。一旦談判失敗，歐盟將對美國進口商品施加報復性關稅。針對川普去年提出的25%鋼鋁關稅，歐盟曾提案對美國大豆等商品加徵25%關稅，涉及總價值約220億歐元（約新台幣7502億元）。雖然該反制措施因美方暫停「對等關稅」而延後，但隨著近期談判陷入僵局，歐盟已提出新一輪反制方案。

根據歐盟執委會8日公佈的最新清單，反制商品總值高達950億歐元（約新台幣3.2兆元），涵蓋飛機、波本酒等美國出口商品。此外，歐盟還考慮針對美國汽車關稅影響，提出價值44億歐元（約新台幣1500億元）的額外反制措施。整體計算，歐盟目前擬定的反制方案總值超過1200億歐元。

根據歐盟統計，2024年歐盟對美國的貿易順差預估達1982億歐元，較2023年的480億歐元大幅增加。然而歐盟強調，雙方在服務貿易上其實呈現逆差，認為整體貿易仍有平衡基礎。隨著川普的新關稅政策出爐，歐盟是否啟動反制措施，恐成下一波國際貿易焦點。