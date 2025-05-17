美議員致函川普：10%基準關稅恐削弱美與盟友關係

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會近日發布新聞稿，指出多位民主黨籍參議員聯名致函川普總統，表達對其關稅政策的深切憂慮。這些政策不僅可能推升通膨，還可能削弱美國與盟友及夥伴的合作，進而危及國家安全。

信函由參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）、以及情報委員會副主席華納（Mark Warner）共同署名。他們指出，川普今年宣布的關稅措施，包括對特定國家徵收高達50%的對等關稅，以及對所有進口貨品實施10%的基準關稅，可能令美國家庭支出增加並加重經濟壓力。

川普自上任以來，便以關稅為工具試圖解決貿易失衡問題並促使製造業回流美國。今年4月，他宣布多項關稅政策，但隨後又決定暫緩部分對等關稅的實施，給予各國90天談判窗口。儘管這一暫緩措施被視為正向發展，民主黨參議員們仍表示，川普政府的談判目標模糊不清，讓其他國家難以準備應對策略。

信中更提到，川普政府可能保留10%的基準關稅，這將進一步削弱美國與盟友及夥伴的關係。北約國家及印太地區的合作夥伴已受到關稅政策影響，若美國持續推動貿易制裁，恐讓盟友對美國的信任度下降。

此外，參議員們還批評川普政府在一方面加徵關稅，另一方面又要求盟友增加國防支出，如呼籲北約國家將國防支出提升至GDP的5%，並敦促台灣將國防預算提高至GDP的10%。他們指出，這種做法可能抑制經濟成長並提高盟友的成本，對美國的國安合作構成挑戰。

民主黨參議員們強調，美國與盟友及夥伴的網絡是其最具競爭力的優勢，必須共同合作以應對全球安全挑戰。他們呼籲川普重新審視關稅政策，避免讓「美國優先」變成「美國孤立」。

參議員們最後表示，參議院在審議2026財政年度預算時，將舉行多場聽證會，要求政府官員說明關稅政策對國際關係的影響。他們警告，若政策方向失控，美國恐難以在與中國的戰略競爭中取得優勢。