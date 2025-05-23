王楚欽8強賽險勝！　下場「對決林昀儒」…陸網憂：心態要調整

▲王楚欽將與林昀儒爭奪4強門票。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國25歲桌球名將王楚欽22日在2025世界桌球錦標賽8強決賽中，以大比分4比2擊敗法國選手西蒙．高澤。王楚欽前兩局皆輸給高澤，最終藉由換衣服的空檔，重啟節奏逆轉贏下此賽。下一場將與台灣桌球一哥林昀儒，爭奪4強門票。

綜合陸媒報導，王楚欽在大比分0比2落後時，教練王皓建議更換球衣，以脫離高壓氛圍，透過短暫離場，讓王楚欽重新專注於比賽節奏。換衣後，王楚欽連贏4局，第3局甚至打出11比2的懸殊比數，成功逆轉勝。

王楚欽賽後受訪時表示，「確實在大賽當中，這種2比0落後也是經歷的不多吧，第二次經歷，所以說這一次慶幸是自己贏下了比賽，我覺得這種信心上會有一個提高吧。」

▲▼林昀儒表示，想挑戰王楚欽。（圖／翻攝自微博）

對於中場王皓教練戰術性暫停一做法，王楚欽表示，「我覺得換完球衣以後，整個人都氣就放下來了，脫離了一下賽場，離開了一下那個氛圍，再回來的時候，可能人可以更平靜，更堅決堅定一些。」

王楚欽被問到如何面對之後的賽事則表示，「我覺得還是不要去想，能對後面的比賽有什麼樣的幫助吧，我覺得還是一天一天去過，不要老是用今天的感覺，來去帶入到明天，我覺得每一天都是一個全新的感覺，都是重新再出發。」

不少大陸網友擔憂表示，中國隊男雙剛經歷全軍覆沒的情況，王楚欽在男單項目上肯定有不小的壓力，「失利的風氣很可怕，王楚欽下一場心態肯定要調整的啊！」

林昀儒23日凌晨以大比分4比3擊敗德國名將弗朗西斯卡（Patrick Franziska），順利進入下一輪比賽。對於將對上王楚欽，林昀儒表示，「王楚欽當然是非常強大的對手，就希望可以去挑戰一下。」