強化地方防災能量！徐榛蔚現勘水璉消防分隊用地　下半年開工

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往消防局水璉分隊廳舍新建工程用地進行現勘。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚22日下午在副縣長顏新章、縣府代理秘書長饒忠及消防局長吳兆遠陪同下，前往消防局水璉分隊廳舍新建工程用地進行現勘，並與多位建築師、工程師及中華民國紅十字會等，就廳舍規劃細部設計進行現場討論，期望新廳舍完工後，不但能提供消防弟兄優質值勤環境、強化地方防災能量，也能打造成在地特色地景。

縣長徐榛蔚表示，期望消防局水璉分隊廳舍未來完工後，不但能夠承擔起東部海岸救災及救護的量能，更期望能結合在地特色，成為東台灣海岸線的新興景點，此次會議由徐縣長主持，會議中就廳舍造型、宿舍設備、訓練場地配置、消防車輛動線設計、救災宣導等多項細部設計規畫進行交流，會後並前往預訂興建地實地現勘。消防局水璉分隊廳舍新建工程刻正進行規劃設計，將於今(114)年下半年開工、115年完工。

▲邀集多位建築師、工程師及中華民國紅十字會等，就廳舍規劃細部設計進行現場討論。

整體建物現行規劃為3層樓建物，1樓規劃救災救護車輛用車庫、著裝室、除汙室、清洗裝備器材空間、救護耗材、裝備器材儲藏室、空氣灌充及空氣呼吸器儲放室、分隊值班室、辦公室、廚房、餐廳及儲藏室。2樓為備勤室、曬衣空間、健身房、會議室、儲藏室及茶水間。3樓則為儲藏室。

▲預計於現有化仁國中水璉分校用地規劃3層樓建物。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊水璉分隊於103年7月4日成立，長期借用化仁國中水璉分校舊址作為消防廳舍。113年4月3日花蓮強震，導致廳舍嚴重受損，迫切需要重建。113年6月28日花蓮縣政府與中華民國紅十字會簽署0403地震災後援建合作契約書，預計於現有化仁國中水璉分校用地新建廳舍，總金額1億1,298萬餘元。