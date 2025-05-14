下午4點收到防災警報別慌！三大電信「災防告警測試」登場

記者蘇晟彥／綜合報導

為提升全民防災意識，三大電信 14日下午 4點將辦理「全區災防告警訊息測試」，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業。對此，三大電信指出，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶無須緊張。

▼三大電信將在14日下午4點舉辦「全區災防告警訊息測試」，提醒民眾收到勿驚慌。（資料照／ETtoday）



根據政府公告顯示，近年來由於受到全球氣候異常的影響，天然災害發生的頻率大幅增加，且破壞力驚人。我國位於西太平洋邊陲，地震及颱風頻繁，告警示警訊息的傳遞更顯重要。我國目前行動通信系統已具備發送一般緊急簡訊功能，但每分鐘最多只能傳送2,000封，無法因應大量且具時效性的緊急訊息發送。隨著行動寬頻技術(即4G技術)與服務的快速普及，歐美日等先進國家已陸續推動經由行動寬頻技術即時提供民眾災防告警及應變訊息。

為保障國人生命財產安全，本會配合國家災害防救科技中心規劃時程，責請4G業者提供告警訊息服務，以因應未來災害發生時，災防業務主管機關可即時將災防告警訊息，經由4G系統轉送至用戶手機，俾使民眾即時掌握應變時機。

對此，三大電信將於 5 月 14日 下午 4 點辦理「災防通報中英文訊息測試」。此次測試將透過「每月測試用訊息」頻道進行，用戶手機屆時將發出特殊警報聲響及震動提醒，請民眾毋須驚慌，確認訊息內容即可。此外，若想要針對「每月測試用訊息」進行關閉的民眾，可透過個手機的使用辦法進行關閉（點選影片）。