強震來襲怎避難？台南中西區推防災演練　收容所真實開設

▲台南市中西區公所辦理防災演練，現地開設避難收容處所，全程模擬災後庇護流程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升面對複合型災害的應變效率，台南市中西區公所8日舉辦「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，邀集多個局處與社區民眾共同參與，透過情境推演、避難收容實作，驗證災時協調作業與民眾庇護流程，由區長蔡佳甫擔任演練指揮官，統籌全場應變任務。

本次演練結合地震與颱風等災種情境，採兵棋推演及現地開設兩處避難收容處所，從人員報到、空間配置、物資整備到生活管理，皆依實際情況演練，強化第一線應變能量。市府災害防救辦公室參議王雅禾擔任主推官，成功大學防災研究中心副主任李心平現場指導，協助各單位檢視流程與潛在風險。

區公所指出，此次演練動員消防、警政、民政、社政、教育等多個機關與防災志工、社區居民共同參與，透過模擬災後情境，加強橫向聯繫與資源整合效率。區長蔡佳甫表示：「以『從無到有』的實地演練，讓每位參與者熟悉應變機制，並強化社區居民的防災意識。」

台南市長黃偉哲對中西區推動防災演練表示高度肯定，強調市府將持續推動「韌性城市」政策，從基層紮根強化地方防救災能力。他指出，災害防救不僅是政府責任，更需全民參與，透過演練建立公私協力的防災網路，確保災難來襲時市民能安全有序避難。

消防局長李明峯也提醒，台南地處地震與颱風多發區，防災工作不能鬆懈。他強調，收容處所開設與運作是救災關鍵，演練過程不僅檢驗現行機制，也讓各單位在實作中找出待改進處，有助災前整備與災後復原更有效率。