明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

▲今有午後熱對流發展，明天鋒面通過，雨區擴及全台。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)晴到多雲，南部近山區和台東高溫上看38度，將是未來一周最熱的一天，午後熱對流發展，大台北、南投、嘉義以南、宜花等將有降雨；明天鋒面通過變天，全台各地有降雨機會，下周三還有一波鋒面，雨勢將再轉強，可能有劇烈降雨。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天晴到多雲，東南部近山區、台東地區高溫範圍比昨天大；降雨部分，東部、東南部、恆春半島有零星降雨，今天午後熱對流地區以大台北、南投、嘉義以南、宜蘭、花蓮和其他山區，其中山區和近山區處有局部大雨。

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明天則有一波變天，陳姵安說明，明天清晨鋒面開始通過台灣，隨後東北季風增強，並持續到下周一(26日)，明天開始中部以北、東北部、東半部會轉短暫陣雨或雷雨，也會有短延時強降雨或局部大雨，其他地區也會有短暫陣雨或雷雨，鋒面明天通過漸漸往南，一開始是局部陣雨，下半天開始會有雷雨發展，隨著東北季風增強，北部、東北部氣溫下降。

陳姵安指出，周日和下周一仍有東北季風影響，北部、東北部整天偏涼，其他地區早晚涼，其中周日水氣仍多，南部、中部山區局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢機會，其他地區以局部短暫陣雨為主；下周一中部以北、東半部、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

陳姵安分析，總體來說，周六和周日各地都有降雨機會，其中周六為全台各地，周日以中南台灣為主，北台灣降雨空檔變多一些，下周一又有一波水氣，容易有陣雨；下周二水氣將轉乾，東北季風減弱，白天氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島零星短暫陣雨，午後南部跟其他山區為局部短暫雷陣雨。

下周三開始又有另一波鋒面接近，陳姵安表示，下周二東半部有局部短暫陣雨，鋒面接近過程，西半部也會慢慢轉局部短暫陣雨，不排除下周三晚上開始會有劇烈降雨，並持續到下周四，在鋒面影響下，西半部、東北部、東半部會有陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨，西部則有局部大雨機會，其他地區為局部短暫陣雨。

▲下周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來是否有熱帶擾動發展，陳姵安指出，目前有些模式預測有熱帶擾動發展，可能在低壓帶內開始發展氣旋式環流，但不一定會發展成功，觀察時間點可能在下周三之後，預報還有變動和不確定性。

溫度部分，陳姵安指出，今天將是未來一周最熱的一天，南部近山區和台東高溫上看37到38度，明天開始剩南台灣較熱，明天北部、東北部高溫約26到28度，中部跟花蓮29到31度，南部、台東還是很熱，高溫約33到35度，因西南風變強，台東今明兩天可能有焚風。

陳姵安指出，南部降溫要等周日，其中周日北部、宜花可降至23到25度，中部26到28度，南部29到31度，台東28度；下周一東北風影響，高溫差不多，下周二溫度開始回升。