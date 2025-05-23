今晴熱38℃「明驟變轉涼雷雨」　端午連假天氣出爐

▲今天炎熱如夏。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天很熱，不過明天天氣就會驟變，北台灣轉涼有雷雨發生的機率；下週四影另一波梅雨鋒面報到，天氣變化更為劇烈。端午連假以目前資料顯示應為晴朗炎熱的天氣型態。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」撰文指出，今(23)日各地晴朗穩定，氣溫偏高(最高氣溫達38度以上)，白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

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今日各地區氣溫為：北部22至36度、中部22至37度、南部23至38度、東部22至37度。

▲高雄市紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣橙色燈號；新北市、嘉義市、嘉義縣黃色燈號。（圖／翻攝中央氣象署）

明(24)日上午起「梅雨季」第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下週日、一(25、26日)鋒面結構迅速減弱，各地雲量稍多，有局部短暫陣雨或雷雨，仍有小範圍對流發展的機率，各地氣溫微降、北台略轉涼。

下週二(27日)鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。下週三(28日)另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，局部短暫陣雨的機率漸提高。下週四(29日)「梅雨季」第4波鋒面南下，仍為「移動性鋒面」、挾南方水氣，有明顯降雨，應防「劇烈天氣」。

▲第4波「梅雨季」鋒面移入，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨。（圖／翻攝洩天機教室）

至於端午連假〔下週五(30日)至下下週(1)日〕天氣：鋒面已在巴士海峽、繼續南移，下週五各地先後好轉，南台灣離鋒面較近、仍有局部陣雨的機率；下週六、日(31、1日)各地晴時多雲，氣溫回升，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。此為期末模擬，應續觀察模式調整。