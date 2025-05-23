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女牙醫被打切心「賴總統、蔣市長要不要主持公道」：誰要當醫生呀

▲▼台北市21歲男子洗牙太痛，起身揮拳痛揍女牙醫。（圖／翻攝爆料公社） 

▲台北市21歲男子洗牙太痛，起身揮拳痛揍女牙醫。（圖／翻攝自爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市一間牙醫診所19日驚傳暴力事件，周子鈞稱洗牙太痛，因此情緒失控，對替他看診的女牙醫揮拳攻擊。針對此事，女牙醫透過兆恩牙醫粉專發文表示，「其實蠻切心的」，這不是單純的民事糾紛，而是有人找黑道弄她，如果案子被壓下去的話，那以後誰要當醫生？「賴總統、蔣市長要不要開眼主持公道？」

女牙醫在臉書粉專「兆恩牙醫Chao En Dental Clinic」上發文表示，歹徒是93年次的，對方跟她說自己不太會讀書，在當保全，「我看是年輕小朋友還勸他太年輕要去找有前途一點的工作，太年輕當保全不太好，他就說這是過渡期，之後要簽志願役去海軍陸戰隊」。

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接著歹徒說要做矯正，女牙醫還說先不要，因為若要當志願役，應該先確認能否好好刷牙，不然怕會蛀牙，「我對他超nice的」。然而女牙醫也說，「我要是對病人不好，我就不會被打成那樣，一邊滴血，整個醫生袍都是血，請救護車等我，寫紙條貼門口給病人了，不然不知情又找不到醫生會慌亂」。

女牙醫說，這不是單純的民事糾紛，對方是找黑道弄她、堵她，「我嚇死，當然馬上報警，請他們上法院說跟還錢不要，硬要叫我收芭樂票，我身上房貸那些超過1500（萬）耶，地球村不還我1500（萬）像話嗎？」她說，當時是朋友找她，問地球村要借周轉，能不能幫忙三個月？結果她好心幫忙卻還被坑，「這真的是太離譜了吧」。

女牙醫也說，讓她最切心的是，對方假裝是病人，來打她，「我以後看到病人要怎麼想，這案子被壓下去的話，以後隨便都可以打醫生再裝情緒不穩自首脫罪，到底誰要當醫生呀？」這幾天朋友都要她躲好，怕她被抓走，但做錯事情的人又不是她。

女牙醫也直言，「我其實蠻後悔當時幹嘛心軟幫忙，結果弄到自己要跟老鼠一樣躲躲藏藏，還無法申請保護令，想到就想哭，這還是台灣嗎？」最後她也強力譴責醫療暴力，「賴總統、蔣市長要不要開眼主持公道？」

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