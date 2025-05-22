車長遭旅客暴力摑臉　台鐵產工提3訴求：研擬密錄器使用

▲台鐵車長遭旅客暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

記者李姿慧／台北報導

台鐵車長勸阻旅客手機噪音不聽，通報鐵路警察，旅客拒絕下車，玉里站鐵警竟建議讓他續搭，未料該男變本加厲，對車長砸手機、推擠、狠甩巴掌、揮拳等攻擊，直到花蓮站鐵警上車才強制帶離，台鐵將協助提告。台鐵產工則痛批鐵警局放任單警值勤，交通部及台鐵職安制度不周，應增聘保全、研擬密錄器使用。

台鐵產業工會表示，根據產工掌握資訊，車長因研判該旅客已影響行車安全，因此解除運送契約後尋求鐵路警察協助，然而鐵路警察自玉里站上車後，表示僅有一人無法協助請旅客下車，建議車長讓該旅客繼續搭乘，才造成後續攻擊事件發生。

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產工表示，除了要強烈譴責影響行車安全的旅客，更要譴責鐵路警察局、交通部以及台鐵公司，鐵路警察本就具有維護鐵路交通治安管理秩序責任，但本案在單警值勤下無法協助解除契約，顯然成為值勤一大阻礙與風險，產工沒有忘記2019嘉義車站刺警案，年僅24歲的員警李承翰因單警值勤處理旅客糾紛，遭到旅客刺傷而亡，單警值勤問題讓鐵路警察身陷值勤風險。

台鐵產工強調，花東並非首次發生台鐵解除契約而鐵路警察不執行的狀況，請鐵警局補足人力，別讓單警值勤殉職再次上演，成為基層執法的絆腳石。

▲台鐵車長遭旅客暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

台鐵產業工會表示，工會一再表示運務人員包括站務員、列車長等，長期遭到旅客不法侵害暴力事件、言語辱罵，交通部與台鐵公司完全拿不出進一步安全保障，當時提出車站、列車保全仍無下文，甚至連車長配置密錄器訴求，台鐵也預計嚴格規範要求，讓車長不敢使用形同虛設，究竟如何保障運務人員值勤安全，請交通部及台鐵公司承諾增聘保全、研擬合理密錄器使用規範、及其他安全方案。

產工也提出三大訴求，包括，第一，請鐵警局主動與台鐵公司明確解除運送契約程序，履行維護鐵路交通治安管理秩序責任；第二，請鐵警局補足基層人力別讓單警值勤殉職再次上演，讓單警值勤成為基層執法的絆腳石；第三，請交通部及台鐵公司承諾增聘保全、研擬合理密錄器使用規範、以及其他安全方案保障同仁安全。

台鐵公司則表示，譴責任何暴力行為，將協助列車長對於此次暴力事件採取法律行動。