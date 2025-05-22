車長遭旅客「狠甩巴掌砸手機」！台鐵協助提告　警未強制下車挨批　

▲台鐵車長遭旅客暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工又遇暴力攻擊，一名車長前往勸阻手機音量過大且不聽勸的男旅客，並通報鐵路警察。旅客拒絕下車後，鐵警竟建議讓他續搭，未料男乘客一路尾隨車長砸手機、推擠，最後更狠甩車長巴掌甚至揮拳。影片曝光後引發網友憤怒：「難道要砍人才強制下車？」台鐵表示，車長已驗傷，將協助提告。

臉書粉絲專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」於今（22日）公布一段台鐵車長遭攻擊影片，畫面顯示，台鐵車長與旅客疑似發生衝突，男子一度作勢揮拳，車長大聲警告：「你不要打我，後面有人錄影。」未料該男子突然失控，狠狠打了車長一巴掌，車長不但臉被打歪，連眼鏡都掉了。車長憤而上前制止，過程中男子再度揮拳，所幸車長未被擊中，另有其他旅客前往協助壓制並勸阻「不要衝動」，該男子才回到座位。

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根據玉里車站站務人員通報，車長於當天清晨5點20分通報請求警力支援，列車於5點32分抵達車站後，鐵路警察隨即上車協助。旅客情緒仍不穩，拒絕下車，警察表示無法強制帶離，並建議車長讓其繼續乘車。列車最終於5點44分發車。

據了解，該起事件發生在今天清晨5點多，於台東首發的401次列車。車長在第8車廂發現一名男乘客手機音量過大，遂勸導調小聲音。回到車長室後，接獲其他旅客按緊急通話鈴通報，指出該男子手機音量再度變大。當時列車即將抵達玉里站，車長再度前往勸導，男子依然不聽，車長遂通報鐵路警察，打算解除運送契約。

由於該男子情緒激動且無法安撫，鐵警告知派出所僅剩他一人，無法強制旅客下車，建議讓他續搭。該處理過程導致401次列車延誤9分鐘從玉里站發車。

未料列車發車後，該男子竟一路尾隨車長，期間對車長丟擲3支手機攻擊。之後車長執行開車門任務時，還遭該男子從後方推擠。隨後該男子到車廂，再度對車長出現攻擊行為，先是打掉車長帽子，甚至還狠甩車長巴掌、揮拳。車長再度通報花蓮站通知鐵路警察，該男子才遭警方強制帶下車。未料被帶離前，又再度朝車長方向砸出兩支手機。

▲台鐵車長遭旅客甩巴掌、揮拳等暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

對此，台鐵公司表示，今日第401次台東站始發後，於進入關山站前接獲通報，車廂內的旅客意見書被亂丟及有旅客手機音量開到最大聲情況，列車長立即前往處理並勸導告知音量已影響其他乘客休息，請將音量關閉。隨後又接獲通報旅客手機聲音過大，車長再次前往現場處理，並通報玉里站請求鐵路警察支援。

台鐵說明，經玉里路警上車協助勸導後，該旅客繼續搭乘，瑞穗站過後該名旅客至車長室向車長騷擾，車長隨即離開車長室，走到其他乘客附近，此時該旅客不斷出手推擠車長隨後並發生攻擊行為，因此再通報路警，由花蓮鐵路警察將該名乘客帶下車。

台鐵公司強調，車長抵達終點站後，隨即至鐵路警察樹林所製作筆錄，再至醫院驗傷。台鐵公司總經理及單位主管獲悉後隨即致電關心慰問，並表示譴責任何暴力行為，將協助列車長對於此次暴力事件採取法律行動！

臉書粉絲團「湯瑪士的日常」則發文質疑，真的不懂什麼叫鐵路警察無法強制旅客下車，當車長解除運送契約後，就只有鐵路警察有公權力可以強制旅客下車。「竟然說無法強制，還建議繼續搭乘，難道要等到旅客砍人了，才有辦法強制下車？」

「湯瑪士的日常」粉專更揭露，之前從無線電聽到，某次車長請豐原站派鐵路警察來處理旅客問題，結果旅客在車上大吵大鬧，甚至對警察口出惡言，最後耍賴不下車，鐵警也是說無法強制旅客下車，甚至還要車長先出手拉旅客下車。因為列車停了許久，影響後續班次，車站請鐵警隨車處理，但鐵警表示無法隨車，因派出所會沒人，最後也是讓旅客繼續搭乘。