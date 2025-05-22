　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車長遭旅客「狠甩巴掌砸手機」！台鐵協助提告　警未強制下車挨批　

▲▼台鐵車長遭旅客暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

▲台鐵車長遭旅客暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」） 

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工又遇暴力攻擊，一名車長前往勸阻手機音量過大且不聽勸的男旅客，並通報鐵路警察。旅客拒絕下車後，鐵警竟建議讓他續搭，未料男乘客一路尾隨車長砸手機、推擠，最後更狠甩車長巴掌甚至揮拳。影片曝光後引發網友憤怒：「難道要砍人才強制下車？」台鐵表示，車長已驗傷，將協助提告。

臉書粉絲專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」於今（22日）公布一段台鐵車長遭攻擊影片，畫面顯示，台鐵車長與旅客疑似發生衝突，男子一度作勢揮拳，車長大聲警告：「你不要打我，後面有人錄影。」未料該男子突然失控，狠狠打了車長一巴掌，車長不但臉被打歪，連眼鏡都掉了。車長憤而上前制止，過程中男子再度揮拳，所幸車長未被擊中，另有其他旅客前往協助壓制並勸阻「不要衝動」，該男子才回到座位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據玉里車站站務人員通報，車長於當天清晨5點20分通報請求警力支援，列車於5點32分抵達車站後，鐵路警察隨即上車協助。旅客情緒仍不穩，拒絕下車，警察表示無法強制帶離，並建議車長讓其繼續乘車。列車最終於5點44分發車。

據了解，該起事件發生在今天清晨5點多，於台東首發的401次列車。車長在第8車廂發現一名男乘客手機音量過大，遂勸導調小聲音。回到車長室後，接獲其他旅客按緊急通話鈴通報，指出該男子手機音量再度變大。當時列車即將抵達玉里站，車長再度前往勸導，男子依然不聽，車長遂通報鐵路警察，打算解除運送契約。

由於該男子情緒激動且無法安撫，鐵警告知派出所僅剩他一人，無法強制旅客下車，建議讓他續搭。該處理過程導致401次列車延誤9分鐘從玉里站發車。

未料列車發車後，該男子竟一路尾隨車長，期間對車長丟擲3支手機攻擊。之後車長執行開車門任務時，還遭該男子從後方推擠。隨後該男子到車廂，再度對車長出現攻擊行為，先是打掉車長帽子，甚至還狠甩車長巴掌、揮拳。車長再度通報花蓮站通知鐵路警察，該男子才遭警方強制帶下車。未料被帶離前，又再度朝車長方向砸出兩支手機。

▲▼台鐵車長遭旅客暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

▲台鐵車長遭旅客甩巴掌、揮拳等暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

對此，台鐵公司表示，今日第401次台東站始發後，於進入關山站前接獲通報，車廂內的旅客意見書被亂丟及有旅客手機音量開到最大聲情況，列車長立即前往處理並勸導告知音量已影響其他乘客休息，請將音量關閉。隨後又接獲通報旅客手機聲音過大，車長再次前往現場處理，並通報玉里站請求鐵路警察支援。

台鐵說明，經玉里路警上車協助勸導後，該旅客繼續搭乘，瑞穗站過後該名旅客至車長室向車長騷擾，車長隨即離開車長室，走到其他乘客附近，此時該旅客不斷出手推擠車長隨後並發生攻擊行為，因此再通報路警，由花蓮鐵路警察將該名乘客帶下車。

台鐵公司強調，車長抵達終點站後，隨即至鐵路警察樹林所製作筆錄，再至醫院驗傷。台鐵公司總經理及單位主管獲悉後隨即致電關心慰問，並表示譴責任何暴力行為，將協助列車長對於此次暴力事件採取法律行動！

臉書粉絲團「湯瑪士的日常」則發文質疑，真的不懂什麼叫鐵路警察無法強制旅客下車，當車長解除運送契約後，就只有鐵路警察有公權力可以強制旅客下車。「竟然說無法強制，還建議繼續搭乘，難道要等到旅客砍人了，才有辦法強制下車？」

「湯瑪士的日常」粉專更揭露，之前從無線電聽到，某次車長請豐原站派鐵路警察來處理旅客問題，結果旅客在車上大吵大鬧，甚至對警察口出惡言，最後耍賴不下車，鐵警也是說無法強制旅客下車，甚至還要車長先出手拉旅客下車。因為列車停了許久，影響後續班次，車站請鐵警隨車處理，但鐵警表示無法隨車，因派出所會沒人，最後也是讓旅客繼續搭乘。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫易磊火速上一軍！　今有望看到「台灣雙星」同場登板
台積電被爆婉拒「這3國」建廠邀約：台灣是最理想基地
ETtoday入圍銀響力新聞獎！　高齡犯罪、超高齡社會及善終
三峽翁苗栗北返「1天時序曝」！　沒直接回家仍是謎
陳傑憲辣妻「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！　隔天一拆笑了
台鐵車長遭旅客「狠甩巴掌砸手機」！　警竟未強制下車
南珉貞深夜曝「家裡出問題」緊急返韓！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

車長遭旅客暴力摑臉　台鐵產工提3訴求：研擬密錄器使用

走入產業、接軌現場！新北教育創新推動「技職1+6」　打造百工百業人才鏈

狠甩九份、淡水老街！「新北最強景點」曝光　3個月狂吸1541萬

桃園衛生局抽驗149件端午應景食品　脆筍片含二氧化硫被下架

大票台人「1駕駛習慣」超糟糕！女友秒中他狂嘆：不知怎麼勸

ETtoday入圍銀響力新聞獎　高齡犯罪、超高齡社會及善終議題獲肯定

「野柳石光夜訪女王」6／28展開　早鳥票今開賣

車長遭旅客「狠甩巴掌砸手機」！台鐵協助提告　警未強制下車挨批　

快訊／3縣市大雨特報！國家警報響

別再衝動亂買了！「30天購物冷靜期」讓你不必剁手、守住荷包

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

車長遭旅客暴力摑臉　台鐵產工提3訴求：研擬密錄器使用

走入產業、接軌現場！新北教育創新推動「技職1+6」　打造百工百業人才鏈

狠甩九份、淡水老街！「新北最強景點」曝光　3個月狂吸1541萬

桃園衛生局抽驗149件端午應景食品　脆筍片含二氧化硫被下架

大票台人「1駕駛習慣」超糟糕！女友秒中他狂嘆：不知怎麼勸

ETtoday入圍銀響力新聞獎　高齡犯罪、超高齡社會及善終議題獲肯定

「野柳石光夜訪女王」6／28展開　早鳥票今開賣

車長遭旅客「狠甩巴掌砸手機」！台鐵協助提告　警未強制下車挨批　

快訊／3縣市大雨特報！國家警報響

別再衝動亂買了！「30天購物冷靜期」讓你不必剁手、守住荷包

台中女大生載妹回家遇死劫！父母跪求醫師...仍救不回愛女

快訊／侯友宜世壯運參賽首秀　桌球小組賽1勝2敗遭淘汰

中鋼「輕巧冷水瓶」通路爆半天領光　公司：10家永豐金證據點有貨

控司法追殺癌末黨工！　凌濤爆：綠營去年就在找罷免案領銜人

雲林一般性補助款遭砍37.6億元　張嘉郡轟：有錢改路名沒錢顧人民

車長遭旅客暴力摑臉　台鐵產工提3訴求：研擬密錄器使用

孫易磊轉支配下火速上一軍！新庄監督曝「台灣雙星」夢幻安排　

蔡淑臻登坎城紅毯美炸！零贅肉挖空裝網看傻：這狀態不科學

走入產業、接軌現場！新北教育創新推動「技職1+6」　打造百工百業人才鏈

《黑澀會》小薰不P了！還關濾鏡「36歲真面目現形」一照鏡子：wow

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

生活熱門新聞

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天」！一票人推爆1國家：近又好吃

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

鋒面要來了　「下最大」地區曝

女星悼念「三峽3死車禍」被砲轟！　1動作挨批蹭流量

全台有雨！　鋒面報到時間曝

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成閃離！影片曝光

護理師見學生「流血身軀」變形…含淚CPR

全台防強降雨　首波「典型梅雨鋒面」時間曝

新冠病毒「性格大變」　重症醫揭警訊

更多熱門

相關新聞

「噹噹一族」彩繪郵輪列車6/14奔馳國境之南　探訪神秘小站

「噹噹一族」彩繪郵輪列車6/14奔馳國境之南　探訪神秘小站

睽違數年，郵輪式列車將再次奔馳於國境之南。台鐵公司宣布，「噹噹一族彩繪郵輪式列車」將於6月14日周六開行，除將探訪台鐵公司不對外開放的神祕車站「南方小站」外，還可一窺台鐵車輛維修作業，全票599元，5月26日起開賣。

即／廣島女高中生持刀砍「3女同學」！

即／廣島女高中生持刀砍「3女同學」！

台鐵和仁=崇德東正線今晨搶通　首班車5:43順利發車

台鐵和仁=崇德東正線今晨搶通　首班車5:43順利發車

台鐵預計明晨搶通「和仁=崇德東線」　周六恢復雙線行車

台鐵預計明晨搶通「和仁=崇德東線」　周六恢復雙線行車

台鐵和仁=崇德又中斷　民航局協調今明加班機疏運

台鐵和仁=崇德又中斷　民航局協調今明加班機疏運

關鍵字：

台鐵暴力攻擊車長旅客鐵路警察

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

快訊／Andy遭爆出軌！

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面