連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

記者李姿慧／台北報導

台鐵連3起員工遭旅客暴力攻擊，20日湖口站有酒醉旅客肢體攻擊站務員，今晨一名車長遭旅客狠甩巴掌、砸手機攻擊，今傍晚再有車長在三義站遭酒醉旅客狂毆頭部和腹部，台鐵表示，今傍晚旅客不分青紅皂白勒住車長和毆打，有輕微腦震盪，台鐵譴責暴力並將協助員工對施暴者提告，法律費用全額由台鐵支應。

今傍晚5時48分一列2223次區間車準點抵達三義站，正進行列車待避時，列車長接獲通報，有喝醉酒旅客騷擾他人，車長前往了解，酒醉旅客先推擠列車長後勒住車長，隨後朝列車長頭部和腹部狂毆打數拳，造成車長挫傷送醫治療。

台鐵公司說明，林姓車長值乘2223次列車，於三義站接到客服通知有旅客似酒後有失序行為，並有騷擾旅客情事，林姓列車長遂前往了解。該乘客先推擠後又不分青紅皂白勒住林姓列車長，並朝林姓列車長頭部腹部毆打數拳，造成頭、手局部擦挫傷。

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▲台鐵車長遭酒醉旅客狂毆腦震盪送醫 。（圖／讀者提供）

台鐵說明，目前林姓列車長已由彰化工會幹部陪同至彰化基督教醫院就醫，經X光及斷層掃描（CT），醫師初步判定輕微腦震盪，需暫時留院休息並觀察。台鐵總經理親自致電關心與慰問，並指示中區職安室持續追蹤關懷，並提供相關法律扶助。

台鐵公司強調，強烈譴責暴力行為，將協助列車長向施暴者提告。

另20日下午4時20分湖口站也出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長和站務員前往勸阻，竟遭旅客言語騷擾和肢體攻擊，站員前往醫院驗傷，旅客則遭鐵路警察帶回處理。

此外，今天晚間6時08分也傳出旅客持美工刀虛驚事件，有旅客通報樹林站在4191次區間車上有旅客持美工刀，車長通報桃園鐵路警察上車處理，車長後續回報持美工刀該旅客，於鳳鳴時已下車離開，後續桃園站通報，該旅客又搭乘1233次，路警發現該旅客後隨車戒備。

針對今日就有2起旅客攻擊台鐵乘務員工事件，台鐵公司強調，台鐵公司除再次嚴正譴責暴力行為，馮輝昇總經理亦於第一時間關心受傷同仁情勢，並指示職安單位持續追蹤關懷。台鐵公司將協助兩位同仁向施暴者提出告訴，法律費用由公司全額支應，以捍衛第一線同仁執勤安全與權益。

台鐵指出，確保第一線同仁安全執勤為台鐵公司之責任，台鐵除持續研擬各項精進措施打造更加安全之執勤環境，同時將儘速與警政單位溝通協調，未來若再有暴力事件之發生，警政單位除應儘速到場處理，亦應依法以現行犯逮捕，以確保所有旅客與同仁安全。