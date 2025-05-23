家寧4分鐘聲明被嫌長　網友3句話解決獲8千讚！按讚數多4.7倍

記者黃翊婷／綜合報導

網紅家寧22日發布一支名為「真相」的4分鐘影片反控Andy，內容包含頻道創立是由她發想、商標註冊是兩人共同委託她的媽媽協助申請等等。但家寧的影片還是被網友認為過於冗長，甚至有人直接在留言區整理出3句話總結，結果按讚數多達8451，是家寧影片按讚數的4.7倍。

▲家寧與Andy分手後風波不斷。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

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家寧22日在YouTube頻道「秘月期POPOO」上傳一支名為真相的4分鐘影片，內容提出4大重點，包含頻道創立及名稱，都是由她發想；群海娛樂是由她的媽媽創辦，她和Andy均未出資；頻道商標註冊是她和Andy委託媽媽申請；Andy分手後承諾要把頻道、營利、車子等等都交給她。

▲網友在留言區用3句話總結家寧的影片內容。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO，下同。）

但影片公布之後，大多數網友還是不買帳，認為家寧的聲明太過冗長，而且根本沒有講到大家最想知道的帳目問題，甚至有網友直接幫忙整理出懶人包，僅用3句話總結就獲得多達8451讚，「頻道我的；商標我媽的；分手時你說什麼都要給我，車子、頻道、盈利」。其他網友紛紛留言表示，「謝謝，我不用多看了」、「懂了，我就在找這樓」、「謝謝你的重點整理」、「還有我們下集見」。

另外，還有網友留言聲稱，「信不信我隨便放一顆石頭，都比這支影片讚數還要高」。截至23日早上6點03分，該留言一共獲得5.2萬讚，遠勝家寧影片的1770讚。

▲截至23日早上6點03分，家寧的影片按讚數為1770。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

對於家寧的控訴，Andy僅透過經紀人回應，「所有事證皆已於3月11日的影片中說明清楚也都有憑有據，針對張小姐提出的前後聲明，二次所言相互矛盾，所以這部分還是要詢問她本人才行。但從這次的內容看來，她確實與張媽媽是同一陣線，今天法院也已判決群海娛樂將正式進入查帳程序，一切真相就交給法院。」