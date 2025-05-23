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22歲巴西正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！　鮮血狂噴畫面曝

▲▼22歲正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！。（圖／翻攝自X）

▲巴西一名女網紅在直播中遭男友持刀攻擊重傷。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

巴西聖保羅市一名22歲的網紅日前在Instagram直播時，突然遭男友持刀攻擊，全身被刺9刀，目睹恐怖畫面的網友隨即報警。直播斷訊後，她拿起手機拍下影片，只見她在鏡頭前痛苦尖叫，鮮血不斷從傷口湧出，她全數多處受傷，目前雖已脫離險境，但是情況仍然危險。

根據《每日郵報》報導，擁有25.5萬名粉絲的22歲網紅露娜（Luna Ambrozevicius Abrahao）經常向粉絲分享美容、時尚以及舞蹈等相關內容。她19日在Instagram直播時向男友提出分手，在一旁的男方情緒頓時失控，當場持刀攻擊露娜，導致她頭部、背部、手部與腳部等全身多處受傷，傷勢嚴重。

▲▼22歲正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！。（圖／翻攝自X）

從直播中看到犯案現場的觀眾隨即報警，而警方到場後則立刻將重傷的露娜送往醫院搶救。露娜緊急接受手術才撿回一命，雖然已經沒有生命危險，但目前仍在加護病房觀察中。

事發當下，直播雖一度斷訊，但是露娜隨即拿起手機拍攝自己全身鮮血的慘況。手機畫面甚至拍到一把折斷的長刀就躺在她血跡斑斑的腳邊，腳趾之間可見一道深可見骨的撕裂傷。她一邊痛苦尖叫掙扎，鮮血也不斷湧出。而錄下行兇畫面的恐怖直播片段則是已經被平台刪除。

警方指出，涉案男子名叫艾力克斯（Alex Olievira），犯案後隨即逃離現場，目前仍在逃逸中，已被通緝，並被指控家庭暴力與謀殺未遂等多項重罪罪名。調查人員證實，露娜育有一名4歲女兒。附近鄰居向警方透露，這對情侶平時經常爭執，公寓內常傳出吵鬧聲。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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