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曾對職涯迷惘！美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

▲美術生參加職訓

▲徐儷心從手繪到電繪，繪出職涯新藍圖。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

就讀大學美術系時的徐儷心，因為深感實作課程不如預期，逐漸對職涯感到迷惘而休學參加勞動部桃竹苗分署職訓課程，從只熟悉手繪技術的美術生，逐步轉型成為能熟練操作多款電腦繪圖軟體的專業講師，更在知名補習班、社區大學及大專院校教授創意插畫課程，深獲業界及學員好評，並獲桃竹苗分署外聘插畫講師。

桃竹苗分署22日表示，徐儷心自幼受擔任美術教師的母親影響，從小對藝術充滿熱情，立志未來要以美術為專業，並能在這個領域中發揮所長。然而，在進入大學美術系就讀後，儘管初衷未改，卻在深入接觸課程後，發現實作課程比例不如預期，逐漸感到迷惘與掙扎，甚至一度排斥所學內容，覺得這似乎並不是自己真正想走的路，對未來就業方向不抱持期待。

▲美術生參加職訓

▲徐儷心擔任桃竹苗分署外聘插畫講師。（圖／桃竹苗分署提供）

經過深思熟慮，她在大三選擇休學，重新思考未來方向。休學期間，在親友的建議下，徐儷心報名參加桃竹苗分署開設的「多媒體設計」職訓課程，學習電腦繪圖與多媒體等相關技術。初次接觸Photoshop、3D MAX及MAYA、Illustrator等專業電繪軟體時，她感到既新鮮又有趣，為了要熟悉這些工具的操作與繪圖技巧，她投入大量時間練習，並在訓練師的指導及分署提供的職涯協助資源下，逐步掌握軟體應用的技巧與要領，也對未來就業充滿憧憬。

隨著學習更深入，她對電繪的興趣日益濃厚，並驚喜地發現，原本熟悉的手繪竟能與電繪技術完美結合，不僅為她帶來全新的創作靈感，也讓她對未來的職涯方向更明確。

課程結訓後，徐儷心返回大學完成學業，並進一步攻讀研究所，強化專業知識，期間亦取得印前製程-PC乙級技術士證。畢業後，她希望將她從迷惘到透過職訓找到職涯方向的經驗，協助更多像曾經的她一樣迷惘的人，透過結合學術所學與職訓期間累積的手繪與電繪技能，在知名補習班、社區大學及大專院校教授創意插畫課程並受業界及學員好評，她更獲聘回到桃竹苗分署擔任外聘講師，負責手繪插畫及數位插畫Photoshop及Illustrator等課程；近年來，隨著生成式AI技術的蓬勃發展，徐儷心也積極將 ChatGPT、Copilot 等人工智慧工具導入教學，幫助學員掌握最新科技趨勢，提升實務能力與就業競爭力，她獨具創意的課程設計與教學熱忱，也深受學員喜愛與肯定。

桃竹苗分署長賴家仁表示，鼓勵學業中斷或正面臨轉折的失(待)業民眾，可把握機會參加職業訓練，培養專業技能並掌握實用技術，更進一步指出，分署不僅傳授專業技能，還有職涯協助資源，幫助確定未來方向，每個人都可以找到適合自己的發展道路。

桃竹苗分署在114年將開設117班自辦職前訓練課程，包含多媒體特效後製、商品創意設計製作、視覺傳達設計及其他不同領域之訓練課程，歡迎年滿15歲以上需要學習工作技能及失、待(轉)業的民眾，報名參加職訓。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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