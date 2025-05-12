先就業後升學　職校生2年考5張證照還錄取國立大學

▲中壢高商畢業的余政翰參加青領計畫，2年考5張證照還錄取國立大學。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

商職畢業的余政翰，畢業後透過勞動部與教育部推出的「青年就業領航計畫」（簡稱青領計畫），提供「先就業、後升學」彈性機制，進入高雄銀行工作，兩年磨練下來不僅累積銀行業的實務經驗，還自主學習考取5張金融專業證照，憑藉累積的工作經驗，成功錄取中央大學經濟系，即將於今年9月入學。

桃竹苗分署12日表示，中壢高商畢業的余政翰，高三下學期經由師長介紹認識青領計畫，選擇先累積職場經驗、暫緩升學，在該分署的協助下，進入高雄銀行桃園分行擔任事務員；兩年下來，他從對銀行業務一無所知，到熟悉櫃台、票據、外匯、會計等多項業務，不僅克服初期錯帳與不熟悉作業的挑戰，更積極自主進修，連續考取五張金融專業證照。

余政翰說，參與計畫讓他將原本課本中的會計與金融知識，透過實務操作加以內化，進而轉化為職場上的實戰能力；經過職場洗禮後，他也更加確立升學方向，並成功透過特殊選才管道錄取中央大學經濟系，經歷、學歷雙豐收。

桃竹苗分署長賴家仁表示，青領計畫由合作廠商提供工作崗位，再由雇主指派專人指導青年於工作場所內進行實務訓練，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元的補助，以作為青年未來就學、就業或創業之用。

計畫結束後，青年可利用特殊選才管道，將工作所累積的職場經驗，列為申請大學系所的加分項目，以利申請進入理想學校。而提供工作崗位訓練職缺的廠商，每訓練一名青年，每月可獲得補助訓練指導費5,000元，最多兩年。