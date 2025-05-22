遭砍32億補助款！　盧秀燕嗆政院：別讓外界以為中央找地方政府出氣

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院統刪中央給地方的一般性補助款，引發各縣市反彈，台中市長盧秀燕今(22日)北上赴行政院會，她於會中提出四大理由，並強調，地方政府面對議會刪減預算，不會請中央部會或行政院協助處理；行政院面對國會，也不宜讓外界誤會是對地方政府出氣。尤其一般性的地方補助款有法律保障，希望行政院務必依法行事。



中央統刪地方27.3%的一般性補助款，台中市此次遭刪32.4億元。盧秀燕會中提到，第一，請行政院依法行政，地方一般性補助款是法定預算，必須依法提供地方政府，不得任意刪減，否則恐有違法疑慮。第二，中央總預算突破3兆元為歷史新高，前一個創新高為蔡前總統執政期間，達到2.7兆元，今年相較多出3千億元以上，今年預算即使經刪減仍為史上最高。

第三，地方一般性補助款用在教育、社福及基礎建設等，是民眾最需要的預算，統刪地方預算，會讓外界誤以為，中央是否將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上。第四，立法院修正通過「財劃法」，行政院應依法行政，雖為聲請釋憲期間，仍應先按法律執行，待憲法訴訟結果再行調整。

盧秀燕於院會中強調，一般性補助款是法定預算，否則將影響地方推動教育、社福及基礎建設，這都是民眾最需要的預算，盼行政院審慎思考處理。

