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台南龍舟冠軍獎金僅1萬！　藍軍轟經費錯配籲學北市加碼拚國際

▲台南市議會國民黨團22日召開記者會，質疑龍舟預算錯置、選手參賽無感。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議會國民黨團22日召開記者會，質疑龍舟預算錯置、選手參賽無感。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

端午將至，全台龍舟賽熱鬧展開，然而台南市的大型龍舟競賽卻陷入「划得累、拿得少」的窘境，今年大型龍舟冠軍獎金僅1萬元，不僅在六都中敬陪末座，也讓選手直呼傻眼，連參賽熱情都被澆熄。

台南市議會國民黨團22日召開記者會，質疑市府每年編列上千萬預算，卻無法有效提升參賽誘因，甚至讓選手無法累積實戰經驗走向國際。

台南市議會國民黨團書記長林燕祝、議員蔡宗豪、李中岑、王家貞、盧崑福等指出，台南市政府2025年度龍舟賽預算編列高達1235萬元，但大型龍舟組冠軍獎金竟僅編列1萬元，總獎金只有50萬元。反觀新北市總獎金達60萬元、台北市冠軍獎金10萬元，高雄市即便組別少也堅持給15萬元，台南卻顯得格外寒酸。議員批評，錢花在火舞表演、轉播與標案作業，卻忽略選手實質需求，讓府城特有的夜間運河龍舟文化陷入式微。

國民黨團強調，龍舟賽早已不只是傳統節慶活動，更是受到國際認可的體育項目。世界龍舟聯合會（IDBF）每年舉辦比賽，我國選手在亞運及世界龍舟賽成績斐然。如今台南的參賽隊伍卻逐年減少，大型男子組僅剩9隊，相較去年的15隊明顯衰退。他們呼籲市府應參考北市、新北與高雄模式，加碼獎金、制度化培訓，讓有志選手有舞台、有資源朝國際競技邁進，別讓百年奪旗夢成為歷史畫面。

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