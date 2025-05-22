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網路投資專家是詐團！屏東女「交出網銀帳密」　險被騙1250萬

▲屏東縣警方頒獎表揚阻詐有功行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方頒獎表揚阻詐有功行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

65歲李姓女子在網路認識自稱投資理財專家的詐團成員，誤信可獲高額報酬，先交給對方網路銀行帳號及密碼，欲至郵局解除定存匯出1250萬元，幸遇機警行員通報警方，成功攔阻詐騙。

▲屏東縣警方頒獎表揚阻詐有功行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局刑警大隊表示，屏東縣政府警察局與轄內金融機構及超商攜手透過臨櫃客戶關懷提問、情境演練及話術分析，阻斷詐騙犯罪金流源頭，今年迄今(5月)已合力阻詐136件、7933萬餘元，與去年同期114件5842萬比較，增加22件2091萬，分別成長19%及35%。

其中屏東市李姓女子網路認識詐團成員自稱理財專家，被對方話術所騙，交出網路銀行帳號及密碼後，再到郵局欲辦理解除定存並轉出高達1250萬元的資金投資，機警行員察覺有異，通報警方到場，成功攔下鉅額詐騙款項。

為感謝金融機構及超商從業人員積極攔阻詐騙案件，屏東縣政府透過公開場合由縣長頒發獎勵金予攔阻有功人員，並由警察局副局長林宏輝及刑大大隊長親至第一線感謝有功行員，期透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪之信心，暢通警民良好之通報機制。

屏東警方表示，除持續推動金融機構及超商加強關懷提問機制外，特別呼籲民眾無論收到何種訊息或電話，「解除分期付款」、「假冒網購客服、親友、公務員」、「加入LINE投資群組」等關鍵字都是常見詐騙手法，務必提高警覺，並可至「165打詐儀錶板」，查詢即時詐騙趨勢、防騙手法等資訊，善用165反詐騙諮詢或110報案專線，防止自己或親友遭詐受害。未來將持續針對詐欺犯罪採取與時俱進之各項防處措施，力求制敵機先，打造「詐騙零容忍」居住環境，全力為防護民眾血汗錢努力。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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