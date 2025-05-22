彰化警「百斬計畫」成效佳！狂抓17車手　檢舉人爽領35萬獎金

記者唐詠絮／彰化報導

警政署自今年4月推行「百斬計畫」以來，彰化縣警局創下驚人打詐成績！根據最新統計，近2個月內民眾主動檢舉14起詐騙案件，協助警方成功逮捕17名車手，其中還包含2名外籍犯嫌，查扣及攔阻金額達844萬元，其中7名檢舉人已獲核發5萬元獎金，合計發出35萬元檢舉獎金，另7案仍在審核中，逮獲車手人數高居全國之冠。

▲彰化縣警局公布4月份打詐成果。（圖／警方提供）

▲彰化縣警局公布4月份打詐成果。（圖／警方提供）

彰化縣警局長陳明君今天公布最新「打詐儀錶板」數據顯示，今年1至4月已查獲68個詐騙集團、390名犯嫌，查扣不法所得包含現金、虛擬貨幣及不動產總值3.9億元，另攔阻詐騙金額1.6億元，總計阻斷詐團金流5.5億元。彰化縣更在4月份全國打詐評比中榮獲分組第一，自112年起已創下「八連霸」紀錄。

▲彰化縣警局公布4月份打詐儀表板。（圖／警方提供）

今天陳明君公布各分局打詐精彩破案實錄，其中彰化分局接獲民眾檢舉，迅速逮獲假冒檢警的車手，成功保住被害人郵局帳戶內240萬元；和美分局在超商埋伏，一舉逮捕以觀光名義來台的香港籍車手及共犯3人；田中分局根據民眾線報，在彰化高鐵站查獲反覆勘查環境的車手，起獲165萬元贓款，鹿港分局透過關懷潛在被害人，埋伏查獲2名假投資詐騙車手，並起獲毒品等證物。

▲彰化縣和美警分局逮捕3名車手。（圖／警方提供）

陳明君局長特別提醒，近期「假投資」與「網路購物詐騙」占比最高（後者佔4月案件20%），詐團甚至鎖定網路賣家，利用「付款失敗」、「帳戶凍結」等話術誘騙操作ATM。呼籲民眾聽到「金流驗證」、「會員升級」等關鍵字應立即撥打165專線，並善用「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）檢舉。

警方強調「百斬計畫」檢舉獎金制度持續實施，每成功逮捕1名車手就發放5萬元，鼓勵民眾發現可疑ATM提領、面交現金等情況立即通報。彰化縣警局將持續結合科技分析與社區警政，守護民眾財產安全，朝「九連霸」目標邁進。

▲警方逮捕車手。（圖／警方提供）