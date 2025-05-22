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社會 社會焦點 保障人權

投資虛擬幣詐5千萬！竹聯小弟當車手　洗錢幣商想走小三通被攔

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵5隊在日前掌握境外詐騙集團假冒虛擬貨幣投資，騙取台灣人財產，半年就超過5千萬，警方查緝國內接應的竹聯幫成員，涉嫌教唆旗下幫眾當車手，甚至透過幣商以虛擬貨幣洗錢，最後再分贓得手款項，幣商得知主嫌被抓，想以小三通方式逃離台灣，在金門被警方攔截圍捕，還有1名車手竟然在服勞役期間，趁機跑去當車手賺外快。

警方調查，42歲的吳姓男子以竹聯幫大哥自居，配合境外的詐騙機房，以假投資虛擬貨幣的名義，吸引被害人支付大筆金錢，再透過49歲的殷姓幣商洗錢，從2024年底至2025年4月，被詐騙金額上看5千萬元。

▲▼北市刑大查緝國內外聯手詐騙5千萬，逮正在易服勞役的陳姓車手到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大查緝國內外聯手詐騙5千萬，逮正在易服勞役的陳姓車手到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，境外詐騙集團騙完客人交付投資金錢，吳姓大哥就會派出旗下小弟負責前往收款，並將錢轉手交到殷姓幣商手中進行地下匯兌，進行分贓行為。

吳姓大哥的其中1名陳姓小弟，因詐欺案在易服勞役，竟然還跑去向被害人收錢；另外，殷姓幣商得知吳姓大哥等人被逮，想透過小三通方式逃出境，當場被警方在金門攔截。

▲▼ 北市刑大逮竹聯幫大哥涉詐欺，陰姓幣商（右）小三通潛逃遭攔截。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大逮竹聯幫大哥涉詐欺，殷姓幣商（右）小三通潛逃遭攔截。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市政府警察局22日根據打詐儀錶板統計，北市2025年4月共計查獲詐欺集團93團908人、查扣不法所得為新台幣2.3億元、攔阻金額新台幣2.7億餘元，均佔全台之冠。

北市警局局長李西河表示，詐騙手法日新月異，從假投資、假交友到假檢警層出不窮，提醒民眾切勿輕信網路投資群組、陌生投資邀約；只要聽到「派員面交投資現金」，絕對是詐騙！

中華民國虛擬通貨商業同業公會代表、幣託科技股份有限公司法遵暨法務室經理陳立民表示，投資虛擬資產必須透過正常管道，提供虛擬資產服務業者必須完成洗錢防制登記，才能提供或從事虛擬資產服務，而且正常的虛擬貨幣投資是不會派員到府收款。 

目前虛擬通貨商業同業公會與司法警察機關及銀行業者，建立虛擬貨幣業者共同打擊及聯合防堵詐欺活動機制，三方相互通報並管控異常帳號，形成一道聯防防詐鐵三角，以達到嚇阻不法詐騙分子不當利用虛擬資產服務進行詐騙及洗錢。目前可提供虛擬資產服務業者名單請參考：依VASP登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務之業者名單。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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