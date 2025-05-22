日本傳桶屍案！人妻遭殘殺「屍體塞鐵桶」　狠夫逍遙14年落網

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣吉川市一間回收廠4月中在一個廢棄鐵桶內發現一具女屍。警方追查後，找到遺棄鐵桶的男子，並發現他的妻子早在2011年就失蹤，21日正式依屍體遺棄罪嫌將其逮捕，並成立50人特別搜查小組，將此案定調為殺人案，展開調查。

根據《埼玉新聞》報導，埼玉縣所澤市一間倉庫因顧客長期未繳納租金，因此將倉庫內存放的物品轉交給回收廠處理。吉川市這間回收廠4月17日回收倉庫內的一個鐵桶，然而該回收廠員工4月18日卻在傳出濃濃惡臭的鐵桶內發現疑似人類的腳，因此連忙報警。警方前往現場後，確認鐵桶內藏有一具人類遺體。

警方指出，死者遺體藏在密封鐵桶中，且身上有明顯外傷，目前仍在釐清傷痕是否與死因有關。警方隨後根據倉庫業者提供的資料，鎖定簽約的50歲保谷仁，同時持續追查他的行蹤。

埼玉縣警察4月22日在東京板橋區發現他駕駛著未驗車的輕型汽車上路，並於4月25日依相同罪名將其逮捕。警方調查後發現，保谷仁的妻子保谷美治最後一次出現在外人面前是2011年夏天，此後便徹底失蹤。最終證實，鐵桶內的女屍就是死亡的保谷美治。

警方5月21日依屍體遺棄罪嫌逮捕保谷仁，而他也坦承犯案。他表示，2011年因為與妻子發生口角，一怒之下才會將她殺害。此後為了隱藏行兇事實，他在2011年9月與倉庫業者簽約承租倉庫，並將裝有屍體的鐵桶放置在倉庫內，直到2025年4月因長期欠款未繳納，整起殺人事件才曝了光。