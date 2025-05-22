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獨／虐殺警察「線人」！擄上山還沒斷氣...鐵鏟奪命再挖坑埋屍

▲▼高雄殺人棄屍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方在棄屍現場查扣疑似行兇的凶器鐵鏟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名曾涉毒的林姓男子日前離奇失蹤，警方調查發現，林男疑因檢舉販毒而遭報復，被一名綽號「果凍」的大姐頭黃姓女子設局誘出，被囚禁在汽車旅館遭10多人連續毆打後，奄奄一息被載到屏東縣獅子鄉，據了解，歹徒疑似以鐵鏟給林男致命一擊後，埋在山區，而警方在棄屍現場也查扣這把鐵鏟，將送鑑定是否沾有林男的血跡。

警方表示，43歲的林姓男子自5月初離家後音訊全無，家屬5月14日報案協尋。經調閱監視器畫面，警方發現林男曾搭上一輛轎車離開高雄市楠梓區，自此失聯。

▲▼高雄殺人棄屍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼警方在屏東縣獅子鄉山區尋獲林男的屍體。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方成立專案小組調查後，鎖定涉毒的黃姓女子（43歲）及其同夥，於昨日在大社及鳳山區拘提43歲黃姓女主嫌、36歲潘姓男嫌、27歲陳姓男嫌以及36歲吳姓男嫌等四人拘提到案。

▲▼高雄殺人棄屍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

調查指出，黃女疑心林男向警方檢舉她販毒，於5月7日清晨約林男赴楠梓某汽車旅館，並與夥伴設下陷阱。林男一進房間即遭多名共犯圍毆，有人持刀重傷他。案發後約五小時，黃女又借用他人證件租用共享汽車，將林男載往橋頭某汽旅停車場，與潘、陳、吳三人會合商討後續，隨即將林男載往屏東獅子鄉山區。

▲穿熱褲的女子，看不出來是蛇蠍女，在高雄毒品借小有名氣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方逮捕涉嫌殺害林男的黃姓女子。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，林男被載往山區時呈現昏死的狀態，行兇的惡徒疑似以鐵鏟給予林男致命一擊後，再以鐵鏟挖坑將林男掩埋，由於已經掩埋約兩週，挖出時只剩腐爛屍骨和衣物。

此外，林男被囚禁在汽車旅館期間，黃女和手下10多人多次進出，眾人在凌虐、行兇時，竟還拿手機自錄整個過程，而且還不斷聽到「我就是要你死」的咒罵聲，手段相當兇殘，而這些影片成為專案小組掌握惡徒們犯罪的鐵證。

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