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台中3藍委將失守？　國民黨曝內參民調滅火：近4成民意反對罷免

▲▼立委羅廷瑋召開 踢爆衛福部擴大 兒童發展篩檢服務 誇大不實 台大兒醫根本沒執行 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委羅廷瑋始終在危險名單。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國家安全研究學會昨日公布針對國民黨籍台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的罷免案民調，指這三人選區的支持罷免皆高於不支持罷免。國民黨譏諷，國家安全研究學會的理事長范世平是「學術界柯建銘」，更有幕僚發現，同一份民調樣本數不同。國民黨今（22日）公開內參民調，結果顯示近4成民意反對罷免台中3立委。

國家安全研究學會民調指稱，在問政滿意度上，廖偉翔的問政滿意度為26.1％，不滿意度為35.8％ ; 羅廷瑋的問政滿意度為30.5％，不滿意度為37.8％；黃健豪的問政滿意度為30.7％，不滿意度為29.7％。

該民調亦顯示，在罷免支持度上，廖偉翔罷免支持度為41.1％，不支持度為37.3％ ; 羅廷瑋的罷免支持度為47.3％，不支持度為39.4％；黃健豪的罷免支持度為38％，不支持度為42.9％。

國民黨今日公布最新內參民調顯示，高達36.3%民意反對罷免羅廷瑋，僅29.8%同意罷免；高達37.2%民意反對罷免廖偉翔，僅21.0%同意罷免；高達37.9%民意反對罷免黃健豪，僅20.2%同意罷免。顯示台中民眾不樂見優質立委遭到罷免，更厭惡當權者為了政黨私利而進行的政治惡鬥。

國民黨續指，根據民調進一步的調查顯示，預期罷免羅廷瑋不會成功的民眾達38.2%，預期罷免成功僅35.6%；預期罷免廖偉翔不會成功達36.1%，預期罷免成功僅26.6%；預期罷免黃健豪不會成功達37.7%，預期罷免成功僅20.6%。國民黨認為，預期三位國民黨台中立委不會被罷免成功的民眾也皆高達近4成，顯見民眾多肯定三位立委的國會表現，並不認為如此優質的立委會遭罷免成功。

國民黨表示，民進黨傾黨政、司法資源全力進行政治鬥爭，惡罷在野黨立委，從歷次民調以及最新的民調結果顯示，絕多數民眾厭惡民進黨用這種「無差別式」的大罷免手段，進行全國性的政治惡鬥。以三位台中立委的民調結果來看，不僅反對罷免的意見高達近4成，且遠高於同意罷免，更加驗證民進黨的惡罷毫無正當性，根本無法說服多數民意。

國民黨指出，坊間部分為迎合當權者思維的民調，以偏差極大的調查方式做出「滅團」的民調結論，不僅毫無參考價值，更凸顯惡罷只能用誤導式民調的安慰劑來支撐其惡行。國民黨相信民進黨惡罷作為絕難以獲得多數民意認同，呼籲大家站出來用反罷免投票，捍衛自己票選出來的立委；走出來投下反對罷免的票，讓民進黨感受到「厭惡民進黨專斷蠻橫」才是當前台灣真正的民意。

此次調查由問卷由國家政策研究基金會設計，並徵詢專家意見修訂後定稿；採用電話訪問調查法，調查對象為設籍在台中年滿20歲之民眾；執行期間為114年5月4日至5月9日；有效樣本為2,136份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.13%以內。此調查針對成功樣本的「性別」、「年齡」、「教育程度」及「戶籍地區」這四個變數進行樣本代表性檢定，並以「多變數反覆加權（RAKING）」的方式進行成功樣本統計加權。經加權處理後，確定加權後成功樣本的「性別」、「年齡」、「教育程度」及「戶籍地區」結構均與母體一致，也就是說樣本可以代表母體。

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