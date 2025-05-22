張亞中選國民黨主席拋4承諾　邀王金平與中共對話、邱毅主公義部

▲張亞中宣布參選國民黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選預料將9月後登場，孫文學校總校長張亞中今（22日）召開記者會宣布參與黨主席選舉，拋出三改革、四承諾。他指出，將推動修改黨綱建立事權統一機制，總統候選人一律初選，一旦確定人選，黨主席交予選戰所有黨權，「若當選黨主席，將自願縮減此次任期時間至下屆新任總統就職前一日」。張亞中更說，為兩岸謀福祉之利，將恭請王金平院長擔任與中共對話的全權代表，為全面監督民進黨執政，設立「公義部」，恭請前立委邱毅承擔重責。

張亞中今日指出，本黨面對連續三次總統敗選以及如今的危境，我們不能再自欺欺人。連最忠貞的黃復興黨部都被懲罰式地裁撤，導致本黨再也無法令人尊敬、無法感動人民。

張亞中強調，國民黨根基正存在三大結構性問題；第一，兩岸議題被民進黨牽著鼻子走；第二，在歷史文化與身分認同議題上，未能撥亂反正，導致本黨核心價值漸趨模糊，精神潰散；第三，黨中央與地方連結失衡，形成「地方選舉可勝、總統大選卻敗」的弔詭現象。

張亞中也提出國民黨三大改革方向，包括數位轉型，將募集專款專用，推動本黨全面數位化；重建國民黨政策路線與戰略藍圖；重建理念信仰，從思想凝聚力量。

另，張亞中拋出四大改革承諾，一，落實黨內民主，建立總統大選事權統一制度，總統候選人必須由初選產生。一旦總統候選人確定，黨主席交予選戰所有黨權，以發揮整體戰力，贏回政權。承諾二，國民黨總統候選人若當選，上任後自動接任黨主席。他承諾縮短本屆主席任期至2028年5月19日。

承諾三，全力為國共和解與兩岸和平創造契機，恭請王金平擔任對話全權代表。最終目標是台灣未來在「兩岸和平協議」的引導下，成為「全球的非戰和平區」。承諾四，台灣的公義價值不可再淪喪，為全面監督民進黨執政，設立「公義部」，恭請前立委邱毅承擔重責。包括組建律師團隊、建立舉報平台、設置專款專用基金等。

張亞中強調，若自己能選上黨主席，一定會看到一個敢於站在每一個戰場最前線，為本黨的價值與理念戰鬥到底的黨主席，「我不會搞小團體，不會設想建立自己的政治勢力」。將以破釜沈舟的決心，背水一戰的勇氣，力挽狂瀾的力量，再次攜手「救黨、救國、救兩岸」。

