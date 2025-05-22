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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免賴清德從「綠衛兵」下手　國民黨：鎖定眷村國宅找藍軍連署

▲國民黨啟動罷免賴清德、罷免綠衛兵行動。（圖／國民黨提供）

▲國民黨啟動罷免賴清德、罷免綠衛兵行動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德就職滿1週年，國民黨主席朱立倫在426凱道集會上曾經宣布，520過後就要啟動罷免賴清德，國民黨今（22日）強調，「罷免賴清德，先罷綠衛兵」，罷綠委二階連署進入關鍵階段，黨中央過去兩週以來積極協助連署，除了黨務體系全體動員、各級民意代表包括當地議員、里長等全力參與外，各大社團、地方意見領袖、青年團與發言團隊也全員出動，赴各地眷村、市場、公園、捷運站設連署點。

國民黨表示，在每個罷綠委選區「多點開花、分進合擊！」黨中央針對罷免台北雙吳(吳沛憶及吳思瑤)，除了原本的輪班再增加黨工協助外，也號召更多志工參與連署作業！同時鎖定眷村、國宅、市場等地，精準找到藍營支持者，一起加入連署行動，全力衝刺協助罷免綠委連署！以達成「罷免賴清德，先罷綠衛兵」的階段目標。

▲國民黨啟動罷免賴清德、罷免綠衛兵行動。（圖／國民黨提供）

國民黨抨擊，雖然司法迫害和綠色恐怖營造的寒蟬效應，增加二階連署的困難度，但國民黨不會放棄，繼續協助公民團體最後衝刺，各地設置的連署點與路口街講都獲得許多民眾的熱情回應，不但加油打氣聲不斷，也有民眾索取連署書幫忙爭取親友的連署。國民黨將持續努力到最後一刻，全力協助罷綠委二階連署過關，讓人民有機會能透過罷免投票，表達對當前執政者只會鬥爭、不會施政的不滿。

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