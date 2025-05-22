控司法追殺癌末黨工！　凌濤爆：綠營去年就在找罷免案領銜人

▲凌濤揭露，民進黨從去年就在找罷免案領銜人。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（22日）召開「賴清德恐怖統治現形！一手司法追殺重病黨工、一手部署大罷免」記者會，副發言人鄧凱勛指出，賴清德總統520演說才說要促進朝野對話，但話音剛落，就調查國民黨的黨工，一位已經癌症末期的國民黨工，早上才做完化療，下午就被檢調帶往屏東約談；桃園市議員凌濤則批，早在去年6月25號，綠營議員團隊就召開會議，尋找罷免案的領銜人，開始啟動仇恨罷免，相關會議記錄中還驚見「蔡其昌建議律師團開放共用」等文字。

鄧凱勛表示，民進黨北市議員洪健益說「賴清德總統常跟罷免領銜人開會」，之前民進黨發言人卓冠廷也指稱賴清德下令35席藍委都要罷掉，民進黨都光速切割否認，柯建銘還大方承認就是要佈局大罷免，賴清德明明就跟罷團開會與下令，但又佯裝不知，賴清德難道連柯建銘都不如？如果賴清德繼續騙，相信未來只會有更多的民進黨公職說溜嘴。

凌濤表示，洪健益說賴總統常跟罷團領銜人開會，之後馬上在臉書說自己口誤亂講，洪健益的公信力已經降到0，更可笑的是洪在臉書說因為自己語速過快才會口誤，令人懷疑「講話要多慢才能講出實話？還是你的心根本就是黑的，根本就是不小心說出大白話，受到民進黨中央的壓力把話吞回去」？

凌濤指出，除了賴清德之外，民進黨各地的立委與議員都介入罷藍委行動。在台中，民進黨議員早就參與罷免國民黨立委羅廷瑋，依據罷團內部會議資訊，民進黨議員助理與選舉時期的助理都參與內部會議，根本是主導惡罷的元兇，這些罷免團體聲稱自己是公民團體，說政黨沒介入，都是謊言。

此外，凌濤質疑，惡罷團體還設計罷免募款巧門，會計帳戶疑似涉及違法募款，強調志工募款需求需要有確切的內賬記錄，難道這些罷團小金庫檢調不查？法律並未規定罷團可以合法募款，這些罷團透過內賬來規避相關法規，檢調面對明顯違法查不查？許多罷團非常有錢，一面看板的租金等費用加起來要好幾萬，罷免徐巧芯的罷團看板竟然可以出現錯字，連徐的姓都寫錯；台南也出現了很多林俊憲看板，罷團實在太有錢，檢調卻完全不查錢的來源，因為擔心查到民進黨身上。

國民黨台北市議員柳采葳則指出，罷免藍營立委的罷團，全部都是假公民團體，其中成員都是民進黨的議員助理與綠營黨工，賴清德把所有責任都推給這些假公民團體，好像自己沒有介入，但大家都心知肚明，這就是裝民主甩鍋卸責，而且賴清德就是大罷免幕後的編劇，搞鬥爭還不敢認帳，把政治髒活全都外包給假公民團體。