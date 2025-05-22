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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范世平民調稱台中3藍委將團滅　他批離譜：樣本數初一十五不一樣

▲▼立委羅廷瑋 林沛祥舉行 反光警示不能等 讓安全成為平安回家的唯一道路 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國家安全研究學會昨公布民調，指藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋高機率罷免成功。。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國家安全研究學會昨日公布針對國民黨籍台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的罷免案民調，指這三人選區的支持罷免皆高於不支持罷免。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今（22日）指出，范世平每一次的研究方法和結果都很離譜，不僅是沒加權、沒執行機構的黑箱「民調」，這份由三個選區合併的調查，每個選區樣本都已經少到只有3、4百份了，裡頭卻有高達5成6的訪者，不知道選區立委是誰；再者，同份民調，同樣是問投票意願，樣本數竟然能不同？

國家安全研究學會民調指稱，在問政滿意度上，廖偉翔的問政滿意度為26.1％，不滿意度為35.8％ ; 羅廷瑋的問政滿意度為30.5％，不滿意度為37.8％；黃健豪的問政滿意度為30.7％，不滿意度為29.7％。

該民調亦顯示，在罷免支持度上，廖偉翔罷免支持度為41.1％，不支持度為37.3％ ; 羅廷瑋的罷免支持度為47.3％，不支持度為39.4％；黃健豪的罷免支持度為38％，不支持度為42.9％。

陳冠安指出，范世平和他的國家安全研究學會近期總共發布三次罷免民調，台北一份、桃園一份、台中一份。但每一次的研究方法和結果，都非常離譜，首先沒加權、沒執行機構的黑箱「民調」，第一份當時就被他抓包，連加權都沒做，結果第二份開始有加權，但似乎是因為加權之後，數據變不漂亮，因此第三份針對黃健豪、羅廷瑋和廖偉翔的調查，又沒顯示有做加權了。

陳冠安續指，更誇張的是，之前都還有公開執行機構。這一次，連是哪間單位做的都沒公布。實務上，這很高機率是因為執行機構擔憂民調結果發布之後，信譽受損，因此事前就明確告知委託人不得公布。於是，這份要加權沒加權、要執行單位沒執行單位的民調，終於成了綠營想要的形狀，據此聲稱能團滅三位台中藍委。

陳冠安指出第二點，立委得票率比「民調」知曉度還高，這份由三個選區合併的調查，每個選區樣本都已經少到只有3、4百份了，裡頭卻有高達5成6的訪者，不知道選區立委是誰。但事實上，黃健豪、廖偉翔和羅廷瑋，在一年前的選舉得票率，都超過5成。一半的人投過他們，另一半的人反對他們，其中絕大多數現在還要罷免他們，結果選區知曉度只有4成。

陳冠安感嘆，真實投票率比民調的立委知曉度還高還不是最扯，最離譜的是，這些連選區立委是誰都不知道的受訪者，不少人還能回答對選區立委問政的滿意度，甚至支持罷免。

陳冠安說，這是樣本數初一十五不一樣的「民調」，這份民調的樣本數，廖偉翔是365份、羅廷瑋是300份、黃健豪是404份。然而在唯一一題有列出個別樣本數的「各選區投票意願」交叉分析裡，經過他逐一加總樣本數，廖竟變成364份、羅也只有299份，僅黃健豪仍保持404份。同份民調，同樣是問投票意願，樣本數竟然能不同？「范世平的民調，以政治科學的角度來看，根本就不能稱之為民調，而是玄學，實在太多不可思議。」

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