批行政院一刀砍向對市民照顧　蔣萬安：違法刪減結果就是人民受罪

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪給地方的一般性補助款，刪減率達25％，引發地方強烈反彈。由於台北市被刪減37.9億元，台北市長蔣萬安今（22日）批評，行政院這一刀直直砍向對市民最實質的照顧，「違法刪減的後果，就是人民受罪」。

蔣萬安22日於臉書發文表示，行政院對全國各地方政府一般性補助款統一刪減27.3%，台北市將因此少了37.9億補助，這一刀直直砍向對市民最實質的照顧，違法刪減的後果，就是人民受罪。

蔣萬安提及，這次刪減補助衝擊的，包含教育補助、社會福利補助以及基本設施補助，從兒少、婦女、長者、身心障礙的福利，到全國最近都非常關注的行人安全，包含人行道及道路改善和維護都受到影響，這些都是生活中最基本、重要的，也直接關係到每一位市民的福祉與安全。

蔣萬安指出，根據《財政收支劃分法》第30條的規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款金額，不得低於前一年度預算數，也就是說這次的刪減，不只傷害地方政府與市民，更已經違法。

蔣萬安強調，「北市府今天將會發函行政院，因為民眾應有的權益與保障，我們一定極力爭取，希望中央懸崖勒馬，回歸依法行政」。