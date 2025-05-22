政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

▲國民黨團召開「大刪地方補助款 賴政府心中還有人民？」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

行政院統刪地方一般性補助款，刪減幅度高達27.3%，引發地方政府強烈反彈。國民黨團今（22日）召開記者會指出，此次刪減金額以屏東縣最高，達52億元，其次為高雄市、彰化縣與台南市，台北市也遭刪減37.9億元，新北市則被砍30.4億元。國民黨團書記長王鴻薇痛批，民進黨此舉「違法濫權」，強調民進黨過去常批評他人「毀憲亂政」，如今卻自己帶頭違法。

王鴻薇指出，針對行政院違法刪減地方補助款，各縣市政府已表達嚴正抗議，一筆已經核定的一般性補助款，在賴清德政府的政治操作下，竟被刪減達四分之一。數據顯示，此次屬於齊頭式刪減，平時獲補助金額越高的縣市，遭刪金額也越多。除了屏東、高雄、台南與彰化等地刪減超過50億元外，其他六都中，新北市遭刪約31億元、台北約38億元、桃園約20億元，台中也被砍32.4億元，地方政府幾乎全面受罰。

王鴻薇進一步指出，這樣的刪除，絕對是違法濫權，民進黨很愛說人家毀憲亂政，但這次是違法濫權，因為中央政府對地方補助款是2500億元，是立法院通過的法定預算，也經過總統府公告實施，在立法院沒有同意的情況下，行政院不該自行刪減，這次中央政府總預算是歷年來最高，多了1386億元，現在憑什麼刪地方預算？

王鴻薇以財劃法條文中規定指出，「中央政府給予地方政府之一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」。這是法有明定，現在這些法案也都是總統公告實施的，難道總統公告是假的嗎？怎麼可以直接違法？

羅智強說，如果說諾貝爾有數學獎，相信賴清德拿數學獎當之無愧，這世界就出了一個很傑出的數學總統。這次編給中央的總預算是3兆，他們錢多到不行，錢多到可以在全台辦大罷免宣講，錢多到被民進黨爆料常常跟罷團領銜人開會，結果自己一毛不拔，地方政府27％齊頭式全砍，搶地方的錢，史上最有錢的中央政府，還要去搶地方政府的錢。

羅智強質疑，賴清德為什麼要砍地方預算？是不是罷團的人給你的建議？是不是罷團獻策？因為過去這一年罷團造謠預算被刪，但是時間一久，大家才發現全部都是謊言，過去政府都有中央預算被刪減，但是哪個總統被刪預算後，還去搶地方政府？只有賴清德。

國民黨立委許宇甄也痛批，行政院長卓榮泰違反《預算法》和《財劃法》，「賴清德、卓榮泰，你們心中還有老百姓嗎？」質疑兩人為推動罷免行動而不惜違法。她要求賴清德說清楚，是否為他親自下令刪減補助款，並要求卓榮泰為此下台負責。

「明明114年中央政府總預算是史上最高，為什麼還要搶地方政府的錢？」，許宇甄接著說，這次刪減22縣市的是一般補助款，台北市可能影響社福、教育；台南也會影響農水利、地方建設；苗栗可能影響年底員工薪水；南投影響重大建設，這些受害的是全體人民。27.3%的補助款被行政院違法亂刪，呼籲民眾共同反對民進黨的統治思維，守護地方自治權利。

▲ 22縣市一般性補助款刪減情形表 。（圖／國民黨團提供）

