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獨／線人身分曝「廟公」住家曾被開槍　疑檢舉大姐頭販毒遭滅口

▲林男死後被帶往枋山靠近獅子鄉的偏僻山區棄屍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林男死後被帶往枋山靠近獅子鄉的偏僻山區棄屍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市驚傳殺人棄屍案，慘遭虐殺並棄屍屏東山區的43歲林姓男子，綽號「廟公」，在鳳山地區相當活躍。據了解，他生前身分背景複雜，道上更傳聞是警方的「線民」，頻繁向警方提供販毒、擁槍等情資。這起命案的殺機眾說紛紜，其中一說指出，林男可能因檢舉主嫌黃姓女藥頭「果凍」販毒，因此引來殺身之禍。

回顧全案，林男5月7日清晨搭乘一部轎車外出後音訊全無，焦急的妻子於5月14日報案協尋，警方調閱監視器後發現，林男最後的身影竟是被載往楠梓、橋頭等地的汽車旅館。監控畫面顯示，期間有多部車輛頻繁進出與會客，證實林男最終慘遭43歲黃姓女藥頭「果凍」及其他同夥殘酷凌虐長達三天後死亡，屍體被棄置在屏東枋山靠近獅子鄉的偏遠山區。而黃女涉嫌殺人後兩天，也就是今年5月12日，她又因另一起毒品案被法院判刑五個月。

▲穿熱褲的女子，看不出來是蛇蠍女，在高雄毒品借小有名氣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲穿熱褲的女子，看不出來是蛇蠍女，在高雄毒品界小有名氣，綽號果凍            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓男子最後身影是在住家搭上「地獄接駁車」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓男子最後身影 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，綽號「果凍」的黃姓女子在三民區是小有名氣的中小型藥頭，前科累累，不僅曾因傷害罪被通緝，也涉及毒品及槍砲管制條例案件，而其尿液檢驗曾呈安非他命、甲基安非他命陽性反應且數值極高，顯示長期施用毒品。據了解黃女與林男之間存在複雜的毒品關係，因為林男也是藥頭，疑因要惡整同業，所以成為警方的線民，而這次惹來殺機在江湖有兩種傳聞，一是黃女疑似因向林男「調貨」遭到拒絕，加上長期的積怨與毒品利益糾葛，演變成這起殘酷的凌虐案件；另外一種說法則是林向警方檢舉「果凍」販毒，才因此惹來麻煩。

死者林男複雜背景，也在他死後逐漸浮出水面，而林除了這起命案，生前也多次捲入糾紛。首先，為了躲避債務追討，林男曾捏造不實內容，指示他人撥打110報案電話，謊稱有人持球棒押走自己妻子，誣指他人妨害自由，警方到場後未發現暴力押人情事，而他在報案過程中還曾催促警察「叫他們快點派人過去不要再問了」，最終因此吃上誣告官司。另外，林男住家去年曾遭人持BB槍射擊，造成玻璃破裂，涉案對方表示因為是債務糾紛，所以最終被處拘役40天。

警方目前已將「果凍」黃女等涉案4名嫌犯依殺人罪嫌移送法辦，並將持續擴大偵辦，追查其他名共犯，以釐清整起命案的來龍去脈。

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