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獨／高雄男遭殺害棄屍　大姐頭下令「就是要你死」還全程錄影

▲穿熱褲的女子，看不出來是蛇蠍女，在高雄毒品借小有名氣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方逮捕涉嫌殺人棄屍的主嫌黃姓女子。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名曾涉毒的林姓男子日前離奇失蹤，警方經過兩週追查，驚揭背後可能涉及報復性命案。調查發現，林男疑因檢舉販毒而遭報復，被一名綽號「果凍」的大姐頭黃姓女子設局誘出，被囚禁在汽車旅館遭10多人連續毆打刺殺身亡後，棄屍屏東縣獅子鄉山區。目前包括黃女在內共4人落網。據了解，黃女等人在行兇時，竟將整個施虐過程自拍下來，似乎要展現震懾力，這些影片也成為黃女等人犯罪的鐵證。

警方表示，43歲的林姓男子自5月初離家後音訊全無，家屬5月14日報案協尋。經調閱監視器畫面，警方發現林男曾搭上一輛轎車離開高雄市楠梓區，自此失聯。

▲林姓男子最後身影是在住家搭上「地獄接駁車」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方逮捕涉嫌殺人棄屍的共犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高市警方與鳳山分局聯手調查，鎖定涉毒的黃姓女子（43歲）及其同夥，於昨日在大社及鳳山區拘提黃姓女主嫌、36歲潘姓男嫌、27歲陳姓男嫌以及36歲吳姓男嫌等4人到案。

調查指出，黃女疑心林男向警方檢舉她販毒，於5月7日清晨約林男赴楠梓某汽車旅館，並與夥伴設下陷阱。林男一進房間即遭多名共犯圍毆，有人持刀重傷他。案發後約5小時，黃女又借用他人證件租用共享汽車，將林男載往橋頭某汽旅停車場，與潘、陳、吳3人會合商討後續，隨即將林男載往屏東獅子鄉並棄屍山區。

▲▼高雄殺人棄屍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方在屏東獅子鄉山區找到遭殺害棄屍的林男。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組追查期間，在鳳山區尋獲涉案車輛，車內經鑑識發現血跡反應，懷疑與林男失蹤案相關。警方追查租車記錄，終於查出黃女涉案，順利逮捕4人。

據了解，林男被囚禁在汽車旅館期間，黃女和手下10多人多次進出，黃女每次都坐在汽車的副駕駛座，指揮全局，大姐頭的霸氣外露，更離譜的是，黃女等人在凌虐、行兇時，還拿手機錄下整個過程，而且還不斷聽到「我就是要你死」的咒罵聲，手段相當兇殘。

專案小組研判，黃女為了展現大姐頭的氣勢震懾手下，可能還想把影片傳給林男身邊的人，讓他們知道「和我作對就是這個下場」，所以才將虐殺過程錄下，不過，此舉也讓專案小組輕鬆掌握這群惡徒的犯罪鐵證。

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