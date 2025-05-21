獨／熱褲女藥頭「果凍」黑歷史曝　毒品案判刑前...操盤凌虐棄屍

▲穿熱褲的女子，看不出來是蛇蠍女，在高雄毒品圈小有名氣的大姊頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市偵破一起駭人聽聞的毒品債務殺人棄屍案！一名林姓男子疑因積欠毒債，慘遭綽號「果凍」的黃姓女藥頭等4人殘酷凌虐3天後慘死，還被棄屍屏東枋山。諷刺的是，黃女涉嫌殺人兩天後，也就是5月12日，才因另一起毒品案被法院判刑。

這起命案的女首腦，是在三民區小有名氣的中小型藥頭，綽號「果凍」的43歲黃姓女子，隨著案情逐漸明朗，黃女的背景也浮上檯面。據了解，「果凍」是個前科累累的慣犯，之前就曾因傷害罪被通緝，且涉毒品及違反槍砲管制條例。

其實「果凍」今年4月29日才因傷害罪被簡易判決，5月12日，又因另一起毒品危害防制條例案件被法院判處有期徒刑五月。判決書中清楚寫到黃女在2024年6月29日被採集尿液，經檢驗呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，且數值極高，顯見她長期施用毒品。事實上，她早在2021年就曾因施用毒品被觀察勒戒，但獲釋後三年內又再犯，足見其深陷毒癮泥沼。

▲「果凍」在被捕時，因為抵抗所以造成雙膝受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查指出，黃女與死者林姓男子（43歲）之間存在著複雜的毒品交易關係，據了解，黃女這次向林男「調貨」遭拒絕，由於長期的積怨與毒品利益糾葛，竟變成一場殘酷凌虐案。

5月7日清晨，林男搭乘「果凍」找來所駕駛的轎車外出後便音訊全無，蘇姓妻子於5月14日焦急報案協尋。警方調閱監視器，赫然發現林男最後的身影，竟是被載往楠梓、橋頭等地的汽車旅館。更令人不安的是，旅館監控畫面顯示，期間有多部車輛頻繁進出與會客，這讓警方立刻意識到，林男的失蹤絕非單純，事實證明，林被押上一輛「地獄接駁車」。

警方循線追查，鎖定其中一輛涉案的租賃自小客車，並於5月20日在鳳山區一處停車場發現其蹤跡。鳳山分局鑑識小組對該車進行採證時，赫然發現車內留有大量血跡反應。經鑑識比對，確認血跡為林男所有，證實林男已遭不測，甚至可能在車內就曾遭受凌虐。警方更透露，林男的遺體尋獲時已發黑變色，可見其死前遭受了非人道的、慘絕人寰的凌虐。

今天（21日）凌晨0時40分許，警方分別在鳳山、大社地區等地，成功將43歲黃姓女主嫌、36歲潘姓男嫌、27歲陳姓男嫌以及36歲吳姓男嫌等四人拘提到案。據初步偵訊，這起命案是因毒品債務糾紛而起，黃女因林男不肯「調貨」，夥同其他共犯將林男囚禁並殘酷凌虐，導致林男於5月10日死亡。令人髮指的是，嫌犯在林男死亡後，竟將其已發黑的遺體載往屏東枋山區棄屍。警方也依照嫌犯供詞，今天在枋山區尋獲林男遺體。目前警方懷疑被害人在家屬報案失蹤前即遭殺害，全案將依殺人罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。