高雄男遭「無人道凌虐」3天棄屍枋山 　地獄接駁車押人畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市驚傳駭人聽聞的毒品債務殺人棄屍案，一名林姓男子疑因積欠毒債，慘遭黃姓女嫌等四人殘酷凌虐長達三天，最終不幸斷氣，屍體更被載往屏東山區偏僻處棄置。今天（21）日火速逮捕四名嫌犯，並在屏東山區尋獲被害人遺體，揭開這起震驚社會的黑暗血案，現在林男最後身影曝光。

▲林姓男子最後身影是在住家搭上「地獄接駁車」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

7日清晨，43歲的林姓男子搭乘朋友的自小客車外出後便音訊全無，蘇姓妻子14日前往楠梓分局翠屏派出所報案協尋，警方隨即展開調查，調閱監視器後，赫然發現林男最後遭人載往楠梓、橋頭等地的汽車旅館。更令人不安的是，旅館監控畫面顯示，期間有多部車輛頻繁進出與會客，這讓警方立刻意識到，林男的失蹤並不單純。

▲涉嫌殺人的嫌犯被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌殺人的共犯被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方循線追查，鎖定其中一輛涉案的租賃自小客車，並在20日鳳山區一處停車場發現其蹤跡，鳳山分局鑑識小組立即對該車進行採證，赫然發現車內留有大量血跡反應。經鑑識比對之後，確認血跡為林男所有，高雄市警察局長林炎田獲報後，立即指示刑警大隊整合鳳山、楠梓分局成立專案小組，並報請臺灣橋頭地方檢察署檢察官陳俊宏指揮偵辦。

專案小組透過大量的監視器調閱與交叉比對，終於鎖定犯嫌等人的行蹤，橋頭地檢署檢察官隨即開立拘票，指揮警方於21日凌晨0時40分許，分別在鳳山、大社地區等地，成功將43歲黃姓女主嫌、36歲潘姓男嫌、27歲陳姓男嫌以及36歲吳姓男嫌等四人拘提到案。

據初步偵訊，這起命案疑似因毒品債務糾紛而起，林男慘遭黃女等人囚禁，並在長達3天的時間裡遭受殘酷的毆打與凌虐，最終導致死亡。令人髮指的是，嫌犯在林男死亡後，竟將其遺體載往屏東枋山區棄屍，警方也依照供詞在枋山區尋獲林男遺體，目前懷疑被害人在家屬報案失蹤前即遭殺害，現在全案將依殺人罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。