　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男遭「無人道凌虐」3天棄屍枋山 　地獄接駁車押人畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市驚傳駭人聽聞的毒品債務殺人棄屍案，一名林姓男子疑因積欠毒債，慘遭黃姓女嫌等四人殘酷凌虐長達三天，最終不幸斷氣，屍體更被載往屏東山區偏僻處棄置。今天（21）日火速逮捕四名嫌犯，並在屏東山區尋獲被害人遺體，揭開這起震驚社會的黑暗血案，現在林男最後身影曝光。

▲林姓男子最後身影是在住家搭上「地獄接駁車」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓男子最後身影是在住家搭上「地獄接駁車」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

7日清晨，43歲的林姓男子搭乘朋友的自小客車外出後便音訊全無，蘇姓妻子14日前往楠梓分局翠屏派出所報案協尋，警方隨即展開調查，調閱監視器後，赫然發現林男最後遭人載往楠梓、橋頭等地的汽車旅館。更令人不安的是，旅館監控畫面顯示，期間有多部車輛頻繁進出與會客，這讓警方立刻意識到，林男的失蹤並不單純。

▲林姓男子最後身影是在住家搭上「地獄接駁車」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌殺人的嫌犯被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓男子最後身影是在住家搭上「地獄接駁車」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌殺人的共犯被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方循線追查，鎖定其中一輛涉案的租賃自小客車，並在20日鳳山區一處停車場發現其蹤跡，鳳山分局鑑識小組立即對該車進行採證，赫然發現車內留有大量血跡反應。經鑑識比對之後，確認血跡為林男所有，高雄市警察局長林炎田獲報後，立即指示刑警大隊整合鳳山、楠梓分局成立專案小組，並報請臺灣橋頭地方檢察署檢察官陳俊宏指揮偵辦。

專案小組透過大量的監視器調閱與交叉比對，終於鎖定犯嫌等人的行蹤，橋頭地檢署檢察官隨即開立拘票，指揮警方於21日凌晨0時40分許，分別在鳳山、大社地區等地，成功將43歲黃姓女主嫌、36歲潘姓男嫌、27歲陳姓男嫌以及36歲吳姓男嫌等四人拘提到案。

據初步偵訊，這起命案疑似因毒品債務糾紛而起，林男慘遭黃女等人囚禁，並在長達3天的時間裡遭受殘酷的毆打與凌虐，最終導致死亡。令人髮指的是，嫌犯在林男死亡後，竟將其遺體載往屏東枋山區棄屍，警方也依照供詞在枋山區尋獲林男遺體，目前懷疑被害人在家屬報案失蹤前即遭殺害，現在全案將依殺人罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／麗嬰房發重訊「結束工廠運作」　全面委外減產
快訊／世壯運選手驚傳敗血症離世
獨／熱褲妹是女藥頭　黑歷史曝光
周末「全台有雨」降溫10度　一圖看降雨趨勢
三峽翁繞路原因曝！違停公園旁買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷
孟耿如被挖「1句預言離婚黃子佼」
綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／女兒殺酒友、孫子殺女師！81歲收養嬤見警...嚇出一句話曝悲情

台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

國軍班長私賣戰鬥背心內蕊！誆同袍「可代購」詐財1.8萬...下場曝

遭指控有不當男女關係　台南警分局長嚴正否認：將提告捍衛清白

獨／熱褲女藥頭「果凍」黑歷史曝　毒品案判刑前...操盤凌虐棄屍

34年爛帳對簿公堂！姊控弟欠她44萬　扯「通靈作證」遭打臉

三峽翁繞路原因曝！違停公園旁買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

英業達3幹部「帶槍投靠」對手全判刑　仁寶挨罰20萬但免賠償

三峽慘劇還是謎！駕駛市區詭異繞20分鐘　這路口沒左轉卻直衝

快訊／泰山經營權爆拉抬股價+天價買畫　前董座等12人遭約談

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

獨／女兒殺酒友、孫子殺女師！81歲收養嬤見警...嚇出一句話曝悲情

台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

國軍班長私賣戰鬥背心內蕊！誆同袍「可代購」詐財1.8萬...下場曝

遭指控有不當男女關係　台南警分局長嚴正否認：將提告捍衛清白

獨／熱褲女藥頭「果凍」黑歷史曝　毒品案判刑前...操盤凌虐棄屍

34年爛帳對簿公堂！姊控弟欠她44萬　扯「通靈作證」遭打臉

三峽翁繞路原因曝！違停公園旁買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

英業達3幹部「帶槍投靠」對手全判刑　仁寶挨罰20萬但免賠償

三峽慘劇還是謎！駕駛市區詭異繞20分鐘　這路口沒左轉卻直衝

快訊／泰山經營權爆拉抬股價+天價買畫　前董座等12人遭約談

85歲陳淑芳小學聚會「人數只剩兩桌」！　珍惜緣分：只剩兩人也要聚

快訊／麗嬰房發重訊「結束工廠運作」　全面委外減產

獨／女兒殺酒友、孫子殺女師！81歲收養嬤見警...嚇出一句話曝悲情

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

凍刪預算害阿兵哥沒飯吃？　翁曉玲：是總統府不願付廚師費用

黃子佼、孟耿如被爆離婚　兩性專家：第一時間做決定是最好

殲-10C飛進美國「後院」？　印巴空戰後...哥倫比亞傳將採購至少24架

別以為撐一下就可過去！「4個警訊」代表你壓力已經超標　

台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

社會熱門新聞

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

獨／三峽駕駛座細節照！目擊者曝「3可能」：粉圓釀禍？

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

打鐵健身房營業半年倒了　會員要谷阿莫出來面對

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

78歲翁釀3死！綠委助理疑護航被罵翻

女控遭灌毒性侵　律師男友幫報案結果逆轉

嘉市女師爆求愛畢業生！鹹濕對話流出

更多熱門

相關新聞

即／高雄男遭囚打凌虐3天慘死！遺體遭棄枋山

即／高雄男遭囚打凌虐3天慘死！遺體遭棄枋山

高雄市發生一起殺人棄屍案！目前被害人的屍首被丟棄到屏東枋山地區，高雄市警方跨區在今天（21日）下午4點多找到遺體，初步了解涉案嫌犯應該不只1人，警方現在已經逮捕4人到案，根據掌握這起案件涉及毒品糾紛。

夫妻被撞1死1重傷　相驗結果曝光

夫妻被撞1死1重傷　相驗結果曝光

三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送i-dle宋雨琦小卡

三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送i-dle宋雨琦小卡

色影師性侵少女遭收押　硬碟藏1700部性影像

色影師性侵少女遭收押　硬碟藏1700部性影像

男欲抵押房貸620萬投資 警阻詐成功

男欲抵押房貸620萬投資 警阻詐成功

關鍵字：

高雄毒品殺人案警方凌虐鳳山楠梓棄屍枋山影音

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

全台有雨！　鋒面報到時間曝

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面