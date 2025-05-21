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台南玉井再傳車禍　男子駕車自撞搶救送醫

▲台南玉井區台3線372公里處，21日中午12時13分許發生轎車自撞意外，24歲紀姓駕駛人受困搶送醫。（民眾提供，下同）

▲台南玉井區台3線372公里處，21日中午12時13分許發生轎車自撞意外，24歲紀姓駕駛人受困搶送醫。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南玉井區台3線372公里處，21日中午12時13分許發生轎車自撞意外，由於撞擊力大，車體嚴重毀損，安全氣囊爆開，24歲紀姓駕駛人一度受困，台南市消防局據報出動玉井消防分隊人車前往搶救，緊急將傷者送醫，目前肇事原因正由玉井分局調查處理中。

▲台南玉井區台3線372公里處，21日中午12時13分許發生轎車自撞意外，24歲紀姓駕駛人受困搶送醫。（民眾提供，下同）

消防人員初步勘查，24歲紀姓男子意識清楚，頭部及胸部有擦挫傷，脫困後，以救護車後送麻豆新樓醫院就治。

▲台南玉井區台3線372公里處，21日中午12時13分許發生轎車自撞意外，24歲紀姓駕駛人受困搶送醫。（民眾提供，下同）

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