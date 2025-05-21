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夫妻被撞1死1重傷！兒只知姑丈病故將出殯...不知父命喪街頭

記者林東良／台南報導

台南市玉井區20日下午發生一起死亡車禍，一對外出散步夫妻被撞成一死一重傷，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，初步判斷張姓男子的死因是車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐今(21日)也南下協助相驗，她泣訴肇事的嚴男「有病為何不吃藥？弟弟好好一個人就沒了，一下子毀了2個家庭，都不知道該怎麼辦！」

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

死者張男胞姐從台北到台南處理弟弟的後事，並配合台南地檢署檢察官於21日下午3時在新營福園殯葬所進行相驗，她指出，自己現在的生活也是一團亂，忽然間一個弟弟，一個好好的一個人，就這樣被撞，心情非常非常的差。她說嚴男有病為什麼不去看醫生呢？為什麼不吃藥？這樣子撞死車毀兩個家庭，他自己毀了，也毀了她弟弟的家庭。為什麼要這樣子呢？她弟弟是家庭的生活支柱，還有一個生病，有身心障礙的孩子，孩子怎麼辦？

張姐說，因她的先生禮拜五（5月23日）要出殯，她昨天抱著孩子（指死者張男的兒子）睡覺，孩子一直說「要去送阿丈（指姑丈）」，卻不知道自己的爸爸也已經不在了。

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，5月20日下午5時26分許，台南市玉井區中華路發生重大車禍，有兩名民眾被撞倒在路旁，玉井與楠西消防分隊立即派遣2車4人趕往現場，並將現場1男1女傷者（為夫妻）送往麻豆新樓醫院及安南醫院搶救。

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

肇事駕駛是38歲嚴姓男子，當時他駕駛一輛小客車輛一路高速行駛撞擊這對外出散步的夫妻，60歲吳姓妻子頭部受傷顱內出血送醫急救，目前意識清醒住院觀察；61歲張姓丈夫則被撞飛當場失去呼吸心跳，肇事車輛一直衝撞數部機車，到農會後才停下，現場一片狼藉。附近民眾見況也上前幫忙，還有1名護理師見義勇為，在現場協助CPR搶救待護人員接手，惟張男因傷重經送醫搶救後仍宣告不治身亡。

肇事嚴男自稱有癲癇病史，案發時疑癲癇發作，他什麼都不知道。經警方調查，嚴男並無酒駕，也無毒品反應，目前也有適格駕照，案發後他心情低落，警方將依過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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