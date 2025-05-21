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盧比歐：讓中國侵略代價高於利益　台灣自衛能力是嚇阻關鍵

▲美國國務卿盧比歐盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐盧比歐。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）20日強調，唯有讓中國侵台的代價高於預期利益，才能真正發揮嚇阻效果。他指出，嚇阻的基礎是台灣本身的防衛能力，台灣若更難攻克，就能爭取更多應變時間；他並警告，若俄烏戰爭持續，將持續耗損原本可投入印太的資源。

中央社報導，剛從梵蒂岡返美的盧比歐行程緊湊，20日上午出席參議院外交委員會預算聽證，下午轉赴撥款委員會，就中國武力犯台、烏克蘭戰爭與美國外交戰略等議題作答。

參議員柯寧（John Cornyn）提到，中國國家主席習近平要求軍方在2027年前具備攻台能力，擔憂美國與盟邦準備不足。盧比歐回應稱，建構嚇阻力量關鍵在於「讓行動代價高於價值」，這須從台灣自我防衛做起，進一步擴展到整個印太區域，他補充，上周出席土耳其北約外長會議期間，多國表達對印太情勢的高度關切，尤其若爆發衝突，對歐洲亦將造成衝擊。

盧比歐強調，美國資源有限，若中東或歐洲戰事不止，美國就須分神因應，無法專注印太挑戰。他表示，若能穩定中東、結束烏戰，美方將可集中精力應對長期威脅，特別是來自印太的挑戰。

對於共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提問烏戰走向是否影響中國對台戰略，盧比歐認為雙方都可能產生關聯。他指出，戰事若持續，仍會消耗美國與盟國原應部署於印太的資源，這將削弱區域嚇阻力。

此外，美國總統川普昨與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話後宣布，俄烏將啟動停火談判。普丁表示，俄方將與烏國就和平備忘錄展開合作；澤倫斯基則表示願意審視，但仍未收到明確提案內容。

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