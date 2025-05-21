快訊／美情報單位：以色列計畫襲擊伊朗核設施

▲以伊緊張。（圖為伊朗2023年10月襲擊以色列／路透）



記者張靖榕／綜合報導

多位熟悉美方最新情報的官員向CNN透露，美國獲得新的情報顯示，以色列正在準備對伊朗的核設施發動攻擊，儘管川普政府此時正積極與德黑蘭談判、試圖推動新一輪外交協議。官員指出，這一舉動若付諸實行，將是對川普總統政策立場的明顯挑戰，也可能引爆中東更大規模的區域衝突，而這正是華府自2023年加薩戰爭升高區域緊張以來，一直極力避免的情勢。

儘管目前尚不清楚以色列高層是否已做出最終決定，美國政府內部對以色列是否會實際出手仍存在分歧，但有一名熟悉美方情報人士指出，「以色列攻擊伊朗核設施的可能性在近幾個月顯著提升。」他補充，如果川普最終推動的美伊核協議未能徹底消除伊朗濃縮鈾庫存，那麼以色列採取軍事行動的機率將進一步增加。

消息來源指出，以色列是否採取攻擊行動，將極大程度取決於其對川普與德黑蘭談判結果的評估。以方若認為協議過於寬鬆、不足以遏制伊朗核發展，便可能選擇自行出手。

情報顯示，美方擔憂升高，主要來自以色列官員對外釋放可能發動攻擊的強硬言論，及其內部通訊與軍事部署異動。美方發現以軍近期有彈藥調動、完成某些空中演訓，這些行動可能為實際攻擊的前置準備。但官員也表示，不排除這些舉措僅為向伊朗施壓，藉以迫使其在核議題上讓步。

川普曾公開表示，若美國與伊朗的外交談判未能達成協議，將不排除對伊朗動用軍事手段。不過，他也訂下時限，根據消息人士指出，今年3月中旬，川普曾致函伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），表示將給予60天的談判期限，期限如今已快要到期，而且距離首次談判已過38天。

一名本月稍早與川普會面的西方高階外交官表示，川普當時傳達訊息，美方僅願意給予數周時間讓談判產生成果，否則將考慮軍事打擊。不過目前白宮仍以外交途徑為主要方針。

以色列目前陷入進退兩難。美國前高層情報官員帕尼科夫（Jonathan Panikoff）分析，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一方面不希望川普推動的美伊協議傷害以色列安全利益，但又不願公然與川普決裂。他認為，納坦雅胡在未獲美國默許的情況下，應不會貿然發動攻擊。

帕尼科夫指出，「最終，以色列的決策將以美國的政策立場與實際行動為依據，川普是否與伊朗達成協議，將決定以色列是否動手。」在川普明確傾向以外交為先的當下，以方勢必要在國家安全與對美關係之間權衡。