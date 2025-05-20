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科技三巨頭聚首！黃仁勳、林百里海鮮餐敘　張忠謀夫婦低調現身

記者閔文昱／綜合報導

AI教父、輝達執行長黃仁勳今（20日）晚間再度走訪台北知名吉品海鮮餐廳，與廣達董事長林百里共進晚餐，而台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬也低調現身，讓在場人士驚呼連連。事實上，黃仁勳剛結束Computex 2025展場行程，仍不忘親切回應現場粉絲簽名請求，展現他一貫的親民風格，進餐廳前還笑喊「我好餓」，氣氛輕鬆熱絡。

▲黃仁勳、林百里晚宴，張忠謀現身。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃仁勳（左）、林百里（右）今晚一同用餐。（圖／記者黃國霖攝）

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這場科技巨頭的聚會，不僅是友情的展現，更象徵產業間深厚的合作基礎。黃仁勳也曾多次強調與台灣業界關係緊密，稍早在Computex巡場時就說「我愛台灣、我愛廣達」，感性表示能成為Team Taiwan一員讓他深感榮幸與自豪，還與林百里一同穿上紀念襯衫，高喊「We are team」，展現台灣與輝達之間的深厚夥伴情誼。

▲黃仁勳、林百里晚宴，張忠謀現身。（圖／記者黃國霖攝）

▲張忠謀現身。（圖／記者黃國霖攝）

值得一提的是，黃仁勳來台後與張忠謀一家互動密切，前一晚他還特別造訪張家，由張淑芬親自下廚，享用他每次來台最期待的家常菜麻婆豆腐與炒牛肉。黃仁勳曾大讚張夫人廚藝一流，兩家人私下情誼可見一斑，這場餐敘也為黃仁勳台灣行再添一筆溫馨與重量級的交流時刻。

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