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2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲中國對周遭國家威脅日益加大。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合報導

美軍印太司令部與來自亞太地區20多國的高階軍官，近期在美國夏威夷舉行年度高層軍事會議，主軸為應對中國日益升高的地區威脅。與會官員指出，北京對台動武的可能性不容低估，而華府也面臨如何深化與盟邦合作、強化整體區域防衛網絡的全新挑戰。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，這場會議聚焦在情報共享、聯合軍演與指揮系統整合等議題，今年首次將部分地區納入整體防衛討論。與會官員強調，中國對鄰近國家構成的軍事壓力不斷升高，特別是在台海議題上，風險逐漸逼近臨界點。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）表示，解放軍連續兩年在台灣周邊進行大規模軍演，其中不乏152艘攻擊艦、3/4的兩棲艦艇與數十個陸戰旅共同動員的情形。「這不是演習，這是登場前的排練」，帕帕羅強調，「中國正在進行一場危險競賽」，美方必須有明確戰略回應。

台灣方面認為，北京最快可能於2027年發動攻勢，這一判斷也與美國國防部的時間預測相符。帕帕羅指出，美軍與盟邦需優先摧毀解放軍在衝突初期能影響美方行動的雷達站、飛彈發射器與指揮中心，並善用美方在精準打擊武器上的技術優勢，影響中方對戰爭風險的整體評估。

帕帕羅指出，美國目前在印太地區部署約38萬兵力，但真正接近台海與南海熱點區域者相對有限。他形容此一情勢為「距離的專制」，並強調與區域盟國的密切協同將有助於突破地理限制。

此外，報導指出，中國高超音速飛彈與反艦飛彈數量領先全球，加上其對台地理近便的優勢，已成為新的軍事威脅。帕帕羅指出，美國快速打擊部隊若能與台灣及周邊盟國協同，從陸地對解放軍目標發動攻擊，並即時取得空域與電子情報，有助於創造海空軍靈活調度空間。

與會的日本陸上自衛隊將領森下泰臣則表示，他服役近40年，從未見過地區安全局勢如此緊張，日本必須具備回應中國重大威脅的實力。各國官員普遍認為，當前的印太局勢已進入新的對抗階段，如何強化聯盟整體防衛力，是接下來幾年各方須面對的核心挑戰。

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