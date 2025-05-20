上任週年國內外挑戰前所未有　蕭美琴：有挫折也有新機會

▲副總統蕭美琴出席520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

賴政府今（20日）上任滿一週年，副總統蕭美琴晚間透過臉書表示，謝謝台灣人民在2024對Team Taiwan 的信心。她表示，雖不像過往擔任立委或駐美代表在第一線應對，但身為團隊成員，積極吸收知識並在總統需要時給予協助，是基本的責任，讓台灣能夠在全球風浪中依然穩健、抓緊浪頭上的機遇持續往前，「天佑台灣，也天佑認真良善的力量」。

賴清德20日上午以「迎風轉型，穩健前行」為題發表執政周年談話。主要聚焦三個議題：第一是他在總統府成立的三大委員會成果；第二是面對美國關稅政策，台灣未來的經濟佈局方向；第三，則是處理國內朝野的紛擾與對立。講稿隻字未提「中國」，頗有刻意淡化兩岸議題、聚焦經濟的意味。

蕭美琴今也陪同賴清德出席週年談話。晚間她在臉書表示，上任副總統滿一年了，謝謝台灣人民在2024對Team Taiwan 的信心，讓她有機會成為總統賴清德的台灣隊員。

蕭美琴提到，這年來，內部面臨朝小野大的立法院施政和預算困境，外部則有對岸的武力脅迫和國際空間的霸凌打壓、以及美國向全球施加對等關稅等經濟衝擊，都是前所未有的挑戰。

「這過程中，不能說沒有挫折與失落；但同時也有學習以及看到新機會的振奮。」蕭美琴說，存在台灣民間的創新和良善，更是激勵出樂觀與進步的能量。

蕭美琴指出，除了過往熟悉的議題，還有很多新的碰觸跟體悟，包括總統所提的「競逐太空、探索海洋」、國防安全新興科技、人工智慧、產業供應鏈的運作、雙軸轉型等，都是攸關台灣維持整體經濟繁榮成長、國家安全、以及世界連結的關鍵要素。

蕭美琴提到，雖不像過往擔任民意代表或駐美代表一樣在第一線應對，但身為團隊的成員，積極吸收知識並在總統需要時給予協助，是基本的責任，讓台灣能夠在全球風浪中依然穩健、甚至抓緊浪頭上的機遇，才能持續往前。天佑台灣，也天佑認真良善的力量。