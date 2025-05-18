批蕭美琴出席世壯運「蹭黃仁勳」　趙少康：賴清德真的很丟臉

▲戰鬥藍發起人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2025雙北世壯運昨日正式開幕，北市府才壓軸曝光輝達執行長黃仁勳將擔任火炬手，沒想到相隔一個小時，總統府就發布副總統蕭美琴將出席開幕式，遭國民黨批評是在「蹭聲量」。中廣前董事長、戰鬥藍發起人趙少康今（18日）再開砲，質疑總統賴清德派蕭美琴「蹭」黃仁勳，因雙北市長蔣萬安、侯友宜是國民黨籍，所以賴拒絕出席，「總統當到這樣真的很丟臉！」

蕭美琴昨日出席世界壯年運動會開幕典禮，藍營質疑，因為輝達執行長黃仁勳將親自擔綱「科技」聖火手，蕭美琴才要出席，總統府只想蹭黃仁勳聲量。不過，總統府澄清，蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。

趙少康今日上午出席「反惡罷、戰獨裁」北市士林北投場政策說明會致詞說，北市府二月邀賴總統出席世壯運遭拒，賴清德忙跟美國總統川普通電話嗎？連十分鐘都抽不出來，因雙北市長蔣萬安、侯友宜都是藍營，搞大罷免所以賴清德不去，這是總統態度風度嗎？實在太爛了，沒資格當總統，籲賴應當全民總統。

趙少康說，蔣萬安保密到家，府方得知黃仁勳出席世壯運，賴清德不好意思來、怕來了穿幫，所以派蕭美琴來，但蕭赴世壯運更漏氣，為何不早派？府方通通不講，就是看到黃仁勳跟川普交好，要蹭一下，才請蕭去，批賴清德丟臉、漏氣、沒風度，總統當到這樣很丟臉，「憑良心講，如果我是賴清德，連蕭美琴我都不派了，因為這樣做反而更漏氣，蹭一下黃仁勳，很丟臉也沒有風度，所以大家要罷免綠委吳思瑤，因為罷免吳思瑤就是打臉賴清德。」

趙少康呼籲民眾，罷免民進黨北市立委吳思瑤就是打臉賴清德，選民支持北市罷雙吳。