　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蕭美琴出席世壯運「蹭黃仁勳」　趙少康：賴清德真的很丟臉

▲戰鬥藍發起人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲戰鬥藍發起人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2025雙北世壯運昨日正式開幕，北市府才壓軸曝光輝達執行長黃仁勳將擔任火炬手，沒想到相隔一個小時，總統府就發布副總統蕭美琴將出席開幕式，遭國民黨批評是在「蹭聲量」。中廣前董事長、戰鬥藍發起人趙少康今（18日）再開砲，質疑總統賴清德派蕭美琴「蹭」黃仁勳，因雙北市長蔣萬安、侯友宜是國民黨籍，所以賴拒絕出席，「總統當到這樣真的很丟臉！」

蕭美琴昨日出席世界壯年運動會開幕典禮，藍營質疑，因為輝達執行長黃仁勳將親自擔綱「科技」聖火手，蕭美琴才要出席，總統府只想蹭黃仁勳聲量。不過，總統府澄清，蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。

趙少康今日上午出席「反惡罷、戰獨裁」北市士林北投場政策說明會致詞說，北市府二月邀賴總統出席世壯運遭拒，賴清德忙跟美國總統川普通電話嗎？連十分鐘都抽不出來，因雙北市長蔣萬安、侯友宜都是藍營，搞大罷免所以賴清德不去，這是總統態度風度嗎？實在太爛了，沒資格當總統，籲賴應當全民總統。

趙少康說，蔣萬安保密到家，府方得知黃仁勳出席世壯運，賴清德不好意思來、怕來了穿幫，所以派蕭美琴來，但蕭赴世壯運更漏氣，為何不早派？府方通通不講，就是看到黃仁勳跟川普交好，要蹭一下，才請蕭去，批賴清德丟臉、漏氣、沒風度，總統當到這樣很丟臉，「憑良心講，如果我是賴清德，連蕭美琴我都不派了，因為這樣做反而更漏氣，蹭一下黃仁勳，很丟臉也沒有風度，所以大家要罷免綠委吳思瑤，因為罷免吳思瑤就是打臉賴清德。」

趙少康呼籲民眾，罷免民進黨北市立委吳思瑤就是打臉賴清德，選民支持北市罷雙吳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汪小菲婚禮當天！　遭爆馬筱梅「小王房仲」發文了
快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題一次看
29歲女老師遭殺害！校方慟：她優秀盡責...部落女孩聞噩耗大
快訊／16縣市大雨特報！
快訊／29歲女老師遭勒斃！　喑啞男抓到了
「妳騎上我的腿」妻摩鐵吃奶！　對象竟是閨蜜
才入圍金曲2大獎！　美秀集團吉他手「突拋8字宣告退團」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

幕後／賴清德每周狂追「3大苦主部長」吃便當　交代520後新作業

解放軍今早派18架戰機出海　配合共艦執行「聯合戰備警巡」

揭國防部打壓藍營罷吳說明會　戴錫欽爆借國軍英雄館遭拒原因

幕後／賴清德是否推新核能有關鍵5年　出招！將設全民互動式平台

批蕭美琴出席世壯運「蹭黃仁勳」　趙少康：賴清德真的很丟臉

批賴清德專訪3重點　黃國昌：進入「自我催眠到自打臉毫無知覺」境地

好冷清！罷吳宣講台下不到20人　朱立倫：台灣已經綠色恐怖

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫：話講很好聽實際拒絕溝通

蔡英文重返英國母校LSE　「在LSE學會了聆聽與我不同的意見」

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

幕後／賴清德每周狂追「3大苦主部長」吃便當　交代520後新作業

解放軍今早派18架戰機出海　配合共艦執行「聯合戰備警巡」

揭國防部打壓藍營罷吳說明會　戴錫欽爆借國軍英雄館遭拒原因

幕後／賴清德是否推新核能有關鍵5年　出招！將設全民互動式平台

批蕭美琴出席世壯運「蹭黃仁勳」　趙少康：賴清德真的很丟臉

批賴清德專訪3重點　黃國昌：進入「自我催眠到自打臉毫無知覺」境地

好冷清！罷吳宣講台下不到20人　朱立倫：台灣已經綠色恐怖

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫：話講很好聽實際拒絕溝通

蔡英文重返英國母校LSE　「在LSE學會了聆聽與我不同的意見」

吞威而鋼激戰小三　富商馬上風猝死！正宮求償加碼二審贏了

小姑「當小三懷孕」住高級月子中心　婆婆逼她一起養！結局更怒了

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

Tizzy Bac唱一半突宣告「重磅喜訊」！全場激動爆尖叫

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

快訊／國中會考5科解答出爐　各科答案一次看

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

高雄國中老師涉毒遭解聘　辯「不影響學生」求翻盤被法官打臉

大谷翔平6支0吞2K道奇2連敗　克蕭本季初先發失5分、牛棚掛傷號

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

Makiyo控計程車司機「假昏迷騙錢」

政治熱門新聞

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

核三2號機晚間除役！卓榮泰：無核時代來臨

「文化大使」林昶佐將派駐芬蘭　藍批酬庸

網亂傳「歐陽娜娜取消國籍」　陸委會澄清

不滿施政就是不愛台灣？　賴清德：批判政府自然、不會被貼標籤

綠營曝賴清德滿意度57.3％創新高　 黃揚明拿民調對比：平行宇宙

520周年／一張圖看賴清德5場演說兩岸論述演進　從模糊到明辨敵我

有台灣才有中華民國！　賴清德籲對岸正視台灣人民生活方式

陳佩琪看到台灣圖像就害怕！再批檢調雙標

罷免15綠委二階段恐團滅！　鍾小平爆「連國民黨里長都擁護吳沛憶」

美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信心

直球對決談關稅、兩岸、罷免　賴清德淺白語言拉近與年輕人距離

更多熱門

相關新聞

黃國昌批賴清德專訪3重點

黃國昌批賴清德專訪3重點

在520就任滿週年前夕，總統賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪於昨（17日）播出。民眾黨主席黃國昌今（18日）批評，賴清德已進入「試圖透過修辭催眠人民」到「自我催眠至自打臉都毫無知覺」的境地，並將並整理3點賴的談話重點，分別為「通篇自相矛盾」、「以公謀私、試圖以大義包藏自己的權力私欲」、「言行不一、謊話連篇」。

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫開嗆

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫開嗆

黃仁勳戴4千萬名錶　他好奇「炫富？」全笑了

黃仁勳戴4千萬名錶　他好奇「炫富？」全笑了

站林友茂旁「林郁婷1暖舉」　萬人喊：教養好

站林友茂旁「林郁婷1暖舉」　萬人喊：教養好

關鍵字：

國民黨趙少康大罷免吳思瑤賴清德蕭美琴黃仁勳

讀者迴響

熱門新聞

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

今雨更多！　「下最大」時間曝

汪小菲婚禮現場曝光

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

許藍方「清晨突暈倒」倒地撞傷現況曝

川普罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面