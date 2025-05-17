翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

▲世壯運智慧手錶頻頻傳出爭議。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

2025年雙北世運會今（17日）在台北大巨蛋盛大開幕，活動預計超過25000人報名參賽，但主辦的雙北市政府近日卻頻頻出包。先是宣傳海報將台北英文「TAIPEI」拼成「TAIIPEI」、志工證姓名被直譯、賽程混亂、宣傳看板直接印出「四邊包繩不打洞」的看板製作方式。對此，綠委吳思瑤今（17日）質疑，台北市政府舉辦國際賽會不是沒經驗，但風光變掉漆，而且犯的都是低級錯誤，到底為什麼？

世壯運承辦爭議一籮筐，從姓名英譯大出包、到桃園蘆竹寫成新北蘆竹英文寫蘆洲、選手沒收到賽程、去新莊要坐到芝山站、電子錶大當機還疑用中國晶片、強制動員學校師生當啦啦隊、動員公務員加班設計口號、隊形幫長官加油、選手到場暖身時才發現未提供設備、排定田徑公路賽志工後，賽前官方宣布不用志工了、國外選手行李僅用紅繩圍住等，許多選手抱怨連連。

吳思瑤批評，蔣萬安只是包裝得比較高級的草包而已，而她一直在忙立院的事，空檔刷一下世壯運的新聞，才驚覺實在無比扯。從2011郝龍斌的花博、2017柯文哲的世界大學運動會，再到2025世壯運，台北市政府對舉辦國際賽會不是沒經驗。

吳思瑤直言，時代、技術在進步、加上世壯運其實是雙北合辦，資源及力量都double，應該比過去都更有成功的基礎才對。但風光變掉漆，而且犯的都是低級錯誤，到底為什麼？市長無能，造成整個治理失能，蔣萬安只是包裝得比較高級的草包而已，草包就是草包，無能就是無能。

吳思瑤批評，為了保護蔣萬安，整個市府加上藍營，開始炒作「賴清德怎麼可以不參加」「蕭美琴出席是為了蹭黃仁勳」這種無厘頭的政治操作來轉移焦點，身為台北市民，實在無言！