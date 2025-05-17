　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

▲世壯運智慧手錶頻頻傳出爭議。（圖／讀者提供）

▲世壯運智慧手錶頻頻傳出爭議。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

2025年雙北世運會今（17日）在台北大巨蛋盛大開幕，活動預計超過25000人報名參賽，但主辦的雙北市政府近日卻頻頻出包。先是宣傳海報將台北英文「TAIPEI」拼成「TAIIPEI」、志工證姓名被直譯、賽程混亂、宣傳看板直接印出「四邊包繩不打洞」的看板製作方式。對此，綠委吳思瑤今（17日）質疑，台北市政府舉辦國際賽會不是沒經驗，但風光變掉漆，而且犯的都是低級錯誤，到底為什麼？

世壯運承辦爭議一籮筐，從姓名英譯大出包、到桃園蘆竹寫成新北蘆竹英文寫蘆洲、選手沒收到賽程、去新莊要坐到芝山站、電子錶大當機還疑用中國晶片、強制動員學校師生當啦啦隊、動員公務員加班設計口號、隊形幫長官加油、選手到場暖身時才發現未提供設備、排定田徑公路賽志工後，賽前官方宣布不用志工了、國外選手行李僅用紅繩圍住等，許多選手抱怨連連。

吳思瑤批評，蔣萬安只是包裝得比較高級的草包而已，而她一直在忙立院的事，空檔刷一下世壯運的新聞，才驚覺實在無比扯。從2011郝龍斌的花博、2017柯文哲的世界大學運動會，再到2025世壯運，台北市政府對舉辦國際賽會不是沒經驗。

吳思瑤直言，時代、技術在進步、加上世壯運其實是雙北合辦，資源及力量都double，應該比過去都更有成功的基礎才對。但風光變掉漆，而且犯的都是低級錯誤，到底為什麼？市長無能，造成整個治理失能，蔣萬安只是包裝得比較高級的草包而已，草包就是草包，無能就是無能。

吳思瑤批評，為了保護蔣萬安，整個市府加上藍營，開始炒作「賴清德怎麼可以不參加」「蕭美琴出席是為了蹭黃仁勳」這種無厘頭的政治操作來轉移焦點，身為台北市民，實在無言！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯敬賢炸本季首轟！　林維恩首繳優質先發狂飆8K
才騙到400萬！19歲車手「炫耀太好賺」糗了
台中科技男「老婆是我國中老師」　14歲被迫性交一周2次
台灣一家4口遊富國島「遭海關撕機票」！　越南網友怒吼：開除他
盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算
敏迪選讀結婚了！蔡英文、蕭美琴簽字　網驚：最強證婚組合
快訊／台鐵多班列車延誤　恐下午才能修復
快訊／中午前已飆36.9度！4縣市「高溫警示」
辣妹無照先買車！載4男烘爐地夜遊出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

郭智輝遭疑涉台東風電！　黃建賓爆：彭啓明今突「黑箱視察」

國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

核電今日歸零！藍委籲啟動核電延役　憂每年多花上千億發電

世壯運今開幕　盧秀燕給蔣萬安侯友宜打氣：國家應多關心多給幫忙

盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算

川普2至3周對各國開關稅「盲盒」　盧秀燕：國家要有多套劇本

賴清德民調不滿意度衝破5成 　盧秀燕：以民為念好好施政

世壯運贈品編織袋爆中國製　顏若芳：北市竟動員工讀生「撕標籤」

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

郭智輝遭疑涉台東風電！　黃建賓爆：彭啓明今突「黑箱視察」

國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

核電今日歸零！藍委籲啟動核電延役　憂每年多花上千億發電

世壯運今開幕　盧秀燕給蔣萬安侯友宜打氣：國家應多關心多給幫忙

盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算

川普2至3周對各國開關稅「盲盒」　盧秀燕：國家要有多套劇本

賴清德民調不滿意度衝破5成 　盧秀燕：以民為念好好施政

世壯運贈品編織袋爆中國製　顏若芳：北市竟動員工讀生「撕標籤」

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

女主角演技太差！短劇男神氣炸「我哭著她喊卡點眼藥水」網挖出名字

楠梓30年文具店租約到期　在地哭：寶可夢機台玩不到

士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

郭智輝遭疑涉台東風電！　黃建賓爆：彭啓明今突「黑箱視察」

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

柯敬賢炸本季首轟！連兩戰敲長打　林維恩首繳優質先發狂飆8K

北市2質感飯店文青必愛！住行政套房聽法式演奏、贈周年香氛禮

推動韓花直航！Aero K率團花蓮踩線鎖定年輕族群　簽署MOU

想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

曾國城捲風波後首露面　認有陰影「不講別人的事情」

政治熱門新聞

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

綠營曝賴清德滿意度57.3％創新高　 黃揚明拿民調對比：平行宇宙

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

涉罷免案個資違法查核！花蓮民政處長請辭獲准

柳采葳嗆林亮君「睜眼說瞎話」！

蕭美琴蹭黃仁勳才出席世壯運？　綠營反擊：籌辦爛如泥國民黨還敢造謠

美推「對台六項保證」入法　綠委讚：有效嚇阻中共對台軍事威脅

台灣文學登布拉格書展　遭中方施壓撤國旗

520周年／內閣改組換血激士氣？　卓榮泰闢謠「無時間表」埋伏筆

快訊／國民黨提「反廢死」公投　院會表決54人贊同通過

苗栗罷團控「以賭養毒」　 邱鎮軍怒提告

國民黨貼時序圖轟總統府蹭熱度　黃仁勳出現秒變臉

更多熱門

相關新聞

世壯運能不能帶國旗？苗博雅亮1圖

世壯運能不能帶國旗？苗博雅亮1圖

雙北世壯運今（17）日開幕，社民黨台北市議員苗博雅特意整理出「世壯運能不能帶國旗」的圖表，讓選手、觀眾都不用擔心有被沒收的可能，「希望主辦方台北市與新北市政府，能信守承諾，公平執行規範，讓所有選手與觀眾都能盡情享受這場運動盛會！」

世壯運贈品編織袋爆中國製　顏若芳：北市竟動員工讀生「撕標籤」

世壯運贈品編織袋爆中國製　顏若芳：北市竟動員工讀生「撕標籤」

高溫國健署3招防熱傷害

高溫國健署3招防熱傷害

綠營曝「元首缺席」世壯運有前例　凌濤酸：賴清德要忙大罷免？

綠營曝「元首缺席」世壯運有前例　凌濤酸：賴清德要忙大罷免？

黃仁勳讚台積電定價公平：非常值得

黃仁勳讚台積電定價公平：非常值得

關鍵字：

世壯運台北市府新北市府蔣萬安侯友宜國民黨黃仁勳蕭美琴吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」

泰變態！他性侵73歲老母親

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面