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柳采葳嗆林亮君「睜眼說瞎話」：護航仔改變不了事實

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

▲柳采葳表示，台北市政府2月25日就已寄發邀請函給總統府。（資料照／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市議員柳采葳16日在臉書發文，批評中央政府在NVIDIA執行長黃仁勳確定親自擔任2025年世界壯年運動會（世壯運）「科技聖火手」後，才臨時更改出席層級，改由副總統蕭美琴代表參加開幕式，質疑總統府「臨時起意蹭人氣」，造成北市維安部署混亂。

柳采葳指出，台北市政府今年2月25日就寄發邀請函給總統府，表達希望高層參與開幕典禮，但總統府始終未回應。直到5月13日，體育署才通知市府總統不克出席，但仍未說明是否改派其他代表。她批評這樣的做法是發現「國際大咖」出席後，才突然提高出席層級。

「護航仔改變不了賴政府只想蹭黃仁勳的事實。」針對同為台北市議員的林亮君為賴政府辯護，表示蕭美琴出席世壯運開幕是展現對國際賽事的重視，柳采葳反擊，稱此舉為「睜眼說瞎話」，並質疑如果中央政府真有誠意重視賽事，為何北市長期邀請卻石沉大海。

柳進一步批評林亮君無視實情，為了護航總統賴清德的行為，不惜犧牲個人公信力，「為了政治利益帶風向，令人不齒。」

柳采葳也拿前總統蔡英文在2020年為世壯運錄製祝賀影片一事作對照，指出當時蔡英文明確展現對國際賽事的支持，反觀賴清德至今不但未公開支持世壯運，甚至在收到邀請多時仍無回應，顯示其對此國際體育活動的冷淡與不重視。

她質疑，賴政府是否一開始就打算「冷處理」此事，直到黃仁勳確定出席才「臨時變陣」，讓外界看清賴政府政治操作的本質。柳采葳重申，地方政府本應與中央攜手合作推動國際賽事，但此事件卻反映出中央有意刻意降低出席層級，藉此打壓北市，批評這才是「格局小、沒國際觀」。

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